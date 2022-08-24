Серпень, 24 в 12:40

У День Незалежності Україна отримає від США грант на $3 млрд. Цю інформацію підтвердив міністр фінансів Сергій Марченко.

– У цей день є позитивні новини з фінансового фронту. Сьогодні отримаємо від Сполучених Штатів $3 млрд до державного бюджету у формі безповоротного гранту, – повідомив він у Facebook.

Сергій Марченко пояснив, що кошти надійдуть через механізм Світового банку. Також він подякував американським партнерам та команді банку за потужну підтримку України.

Міністр фінансів наголосив, що грантова допомога є вагомим подарунком для нашої країни у День Незалежності.

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Нагадаємо, 23 серпня видання Associated Press повідомило, що США оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму близько $3 млрд.

За словами співрозмовників ЗМІ, він пов’язаний з тим, що війна Росії проти України затягується, а тому допомога США з безпеки переходить у довгострокову кампанію.

На початку місяця, Сергій Марченко повідомляв, що до кінця серпня Україна отримає ще $3 млрд фінансової допомоги від США в межах узгодженого на початку літа пакету $7,5 млрд.