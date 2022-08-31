Новая реальность, но катастрофы нет: как повысился уровень инфляции в Украине и мире

Август, 31 в 12:47

Правительству Украины сейчас удается удерживать финансовую устойчивость в банковской и валютной областях, а рост цен на товары остается умеренным во время полномасштабной войны. Так считает глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, в частности, это повлияло на фиксированные тарифы на поставки газа, электричества и теплоносителей, а также сниженные налоги на топливо. Гетманцев убежден, что сейчас идет жестокая война с мощным государством, поэтому инфляция спустя шесть месяцев достигла 22,2%.

– Это новая реальность. Если инфляционный процесс идет так, это проблема, ситуация тяжелая, но никакой катастрофы нет. У нас люди гибнут каждый день, а Нацбанку удается удержать инфляцию 22,2%. Это действительно умеренный уровень инфляции с учетом войны, — считает народный депутат.

Высокая инфляция зафиксирована в других странах, в частности, в Турции (80%), Молдове (33%), Польше (15%), Чехии (17,5%), Латвии и Литве (свыше 22%). Гетманцев отметил, что это спровоцировано мировой пандемией, российской войной против Украины и другими факторами.