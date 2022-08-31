Нова реальність, але катастрофи немає: як підвищився рівень інфляції в Україні та світі

Серпень, 31 в 12:47

Уряду України зараз вдається втримувати фінансову стійкість у банківській і валютній сферах, а зростання цін на товари залишається помірним під час повномасштабної війни. Так вважає очільник Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, зокрема, на це вплинули фіксовані тарифи на постачання газу, електрики та теплоносіїв, а також знижені податки на пальне. Гетманцев переконаний, що зараз йде жорстока війна з потужною державою, тому інфляція через шість місяців досягла 22,2%.

– Це нова реальність. Якщо інфляційний процес йде так, то це проблема, ситуація важка, але жодної катастрофи немає. У нас люди гинуть кожного дня, а Нацбанку вдається втримати інфляцію 22,2%. Це дійсно помірний рівень інфляції з урахуванням війни, – вважає народний депутат.

Висока інфляція зафіксована в інших країнах, зокрема, у Туреччині (80%), Молдові (33%), Польщі (15%), Чехії (17,5%), Латвії та Литві (понад 22%). Гетманцев зауважив, що це спровоковано світовою пандемією, російською війною проти України та іншими чинниками.