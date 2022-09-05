Вересень, 05 в 19:11

Національний банк Польщі (Narodowy Bank Polski) за погодженням із Нацбанком України повідомляє, що завершується обмін українських гривень на польські злоті для потреб громадян України, які прибувають до Польщі.

Останнім періодом купівлі підрозділами PKO Bank Polski буде тиждень із 5 до 9 вересня 2022 року.

Спільна програма Національного банку Польщі з НБУ надала можливість біженцям з України мати доступ до власних коштів.

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На сьогодні у 100 філіях банку провели понад 97 тис. транзакцій на загальну суму 690 млн грн.

Раніше прем’єр-міністр Матеуш Моравецький повідомив, що у Польщі працюють понад 1 млн українців.

Джерело: Narodowy Bank Polski