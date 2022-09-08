Сентябрь, 08 в 14:59

Бюро экономической безопасности Украины арестовало корпоративные права двух компаний на сумму 881 тыс. грн, более 700 тыс. единиц продукции и 420 млн грн на банковских счетах. Вероятно, речь идет о сети магазинов парфюмерии и косметических средств Brocard, принадлежащей владелице российской сети Л’Этуаль, гражданке РФ Татьяне Володиной.

Аналитики БЭБ установили нарушение этими компаниями требований налогового, валютного и другого законодательства Украины.

Сотрудники в накладных занижали цену продажи товара, а в отчетности не указывали фактических объемов реализации продукции, как следствие – в бюджет не поступило 33 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС).

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Они также сформировали искусственный налоговый кредит за рекламные услуги от упомянутого связанного субъекта хозяйствования.

– Это привело к занижению суммы налогового обязательства по НДС на 17,8 млн грн, – отмечают в БЭБ.

Общая сумма налогов, не поступившая в бюджет от деятельности предприятий, превысила 50 млн грн.

В рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов) детективы БЭБ провели обыски в офисах и на складах компаний, изъяты неучтенные товарно-материальные ценности в количестве более 700 тыс. единиц.

Подольский райсуд Киева еще в мае 2022 года наложил арест на 100% корпоративных прав ООО Брокард-Украина, принадлежащих кипрской компании Инденон Холдинг Лимитед, а через нее — владелице российской сети Л’Этуаль россияне Татьяне Володиной.

Источник: БЕБ

Фото: БЕБ