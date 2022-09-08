Вересень, 08 в 14:59

Бюро економічної безпеки України арештувало корпоративні права двох компаній на суму 881 тис. грн, понад 700 тис. одиниць продукції та 420 млн грн на банківських рахунках. Ймовірно, йдеться про мережу магазинів парфумерії та косметичних засобів Brocard, яка належить власниці російської мережі Л’Этуаль, громадянці РФ Тетяні Володіній.

Аналітики БЕБ встановили порушення цими компаніями вимог податкового, валютного та іншого законодавства України.

Співробітники у накладних занижули ціну продажу товару, а у звітності не вказували фактичних обсягів реалізації продукції, як наслідок – до бюджету не надійшло 33 млн грн податку на додану вартість (ПДВ).

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Вони також сформували штучний податковий кредит за рекламні послуги від згаданого пов’язаного суб’єкта господарювання.

– Це призвело до заниження суми податкового зобов’язання з ПДВ на 17,8 млн грн, – наголошують у БЕБ.

Тож загальна сума податків, що не надійшла до бюджету від діяльності підприємств, перевищила 50 млн грн.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 ККУкраїни (умисне ухилення від сплати податків) детективи БЕБ провели обшуки в офісах та на складах компаній, вилучено необліковані товарно-матеріальні цінності у кількості понад 700 тис. одиниць.

Подільський райсуд Києва ще у травні 2022 року наклав арешт на 100% коропоративних прав ТОВ Брокард-Україна, які належать кіпрській компанії Інденон Холдинг Лімітед, а через неї – власниці російської мережі Л’Этуаль росіянці Тетяні Володіній.

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Джерело: БЕБ

Фото: БЕБ