Вересень, 09 в 19:18

Загальну суму коштів, необхідну на післявоєнне відновлення України, попередньо оцінили в щонайменше $349 млрд. Це більш ніж у 1,5 раза перевищує ВВП України в 2021 році.

Про це йдеться в спільній оцінці уряду України, Єврокомісії та Світового банку. Йдеться про відбудову нашої держави в соціальному, виробничому та інфраструктурному секторах.

– У спільній оцінці уряд України, Європейська комісія та Світовий банк у співпраці з партнерами оцінюють поточну вартість реконструкції та відновлення в Україні у розмірі $349 млрд. Очікується, що ця цифра зросте протягом найближчих місяців, оскільки війна триває, – зазначається в повідомленні на сайті Єврокомісії.

Звіт Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA), оприлюднений сьогодні, є першою комплексним оцінюванням наслідків повномасштабної війни в двадцяти різних секторах. Звіт охоплює період з 24 лютого до 1 червня 2022 року.

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Аналіз виявив, що фізичні збитки від війни перевищили $97 млрд. Особливо значними вони були в житловому секторі, сферах транспорту, торгівлі та промисловості. Найбільше руйнувань зафіксовано в Чернігівській, Донецькій, Луганській, Харківській, Київській та Запорізькій областях.

– Російське вторгнення в Україну продовжує завдавати жахливих втрат: від значних жертв серед цивільного населення та переміщення мільйонів людей до повсюдного руйнування будинків, підприємств, соціальних інститутів та економічної діяльності… RDNA допоможе визначити пріоритети для відновлення, – пояснила регіональний віцепрезидент Світового банку Анна Б’єрде.

Згідно зі звітом, протягом наступних 36 місяців Україні знадобляться $105 млрд на вирішення нагальних потреб. Йдеться про відновлення систем освіти та охорони здоров’я, шкіл та лікарень; підготовку до майбутньої зими через відновлення опалення та енергопостачання будинків; підтримку сільського господарства; ремонт важливих транспортних шляхів.

Як уточнив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, лише на перший етап (rapid recovery) необхідно $17 млрд, з яких $3,4 млрд – вже в найближчі три місяці. Він висловив сподівання на підтримку відповідних проєктів відновлення з боку країн G7 (Великої сімки), Євросоюзу, МВФ та Світового банку.

За словами Шмигаля, презентована сьогодні оцінка руйнувань та потреб на відновлення закладає основу для національного Плану відновлення України та є передумовою його фінансування.

Водночас в Кабміні та Єврокомісії наголошують, що викладена в звіті оцінка є попередньою, а тому озвучені збитки та потреби варто розглядати як мінімальні, які не відображають повною мірою масштаби руйнувань і втрат для України. Тож у майбутньому відбуватиметься перегляд даних.

Як відомо, на початку липня в швейцарському Лугано відбулася Конференція з відновлення України. На ній Денис Шмигаль представив масштабний план післявоєнного відновлення України, який передбачав три етапи та на той момент оцінювався в $750 млрд.

Ще одна міжнародна конференція з питань відновлення нашої країни відбудеться наприкінці жовтня в Німеччині.