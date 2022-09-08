Оценили в $100 млрд: фонд Маршалла представил план восстановления Украины

Сентябрь, 08 в 12:52

В Берлине 25 октября 2022 года состоится международная конференция по вопросам восстановления Украины.

Издание Rzeczpospolita получило доступ к отчету немецкого фонда Маршалла (GMF) в Вашингтоне, который представил первую попытку того, как может выглядеть такой процесс.

В главном выводе отмечается, что за восстановление должно проходить под надзором стран G7, а также следует назначить общего координатора, которым, по крайней мере, в начале будет авторитетный политик из США.

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Его идея состоит в том, чтобы как можно дольше заинтересовать весь Запад работой, которая, очевидно, продлится несколько лет будет дорогостоящей. В то же время отмечается, что за процессом использования средств требуется строгий надзор, ведь Украина давно страдает от коррупции.

Авторы отчета, уже анализируемого в западных юридических фирмах, предлагают календарь восстановления, предусматривающий рост роли Еврокомиссии. После гуманитарной фазы и фазы реконструкции восстановление будет сосредоточено на модернизации страны и в завершающем этапе на подготовке Украины к членству в ЕС.

Авторы, в частности, советуют Украине как можно быстрее присоединиться к Европейской прокуратуре.

В Польше надеются, что Варшава будет играть серьезную роль в восстановлении Украины после войны.

— Польша с февраля находится в тесном контакте с украинскими властями. Мы надеемся, что наша страна будет играть серьезную роль в восстановлении. Мы этого заслуживаем, — говорит спикер МИД Польши Лукаш Ясина.

Недавно украинские власти подсчитали, что восстановление страны обойдется в $750 млрд. Немецкий фонд Маршалла предпочитает придерживаться более реалистичной суммы в $100 млрд, распределенных на несколько лет. Это сравнительно немного, ведь на воссоединение Германии понадобилось почти в 20 раз больше.

По мнению авторов доклада, эти средства должны быть мобилизованы действующими международными финансовыми институтами, но таким образом, чтобы Россия и прежде всего Китай, являющийся сегодня ведущим мировым кредитором, не оказали влияния на процесс.

Жесткий контроль G7 за реформами — единственный способ убедить частный бизнес в привлечении его в Украину, особенно когда мировая общественность потеряет интерес к процессу восстановления страны. Пока Украина каждый месяц получает от западных правительств $5-6 млрд.

Однако накопление долга означает, что на первом этапе восстановления поддержка должна базироваться на грантах, а не на очередных займах.