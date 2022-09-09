Сентябрь, 09 в 13:42

Под конец недели официальный курс евро в Украине резко подскочил.. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты 9 сентября составляет 36,64 грн за €1.

Днем ранее курс был на уровне 36,13 грн за €1. В обменниках евро упал в цене.

Официальный курс доллара остается стабильным. Согласно данным НБУ, его стоимость составляет 36,56 грн за $1.

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В обменниках евро можно купить в среднем за 41 грн против 41,40 грн 8 сентября. Продают евро по 40,40 грн (8 сентября было 40,75 грн).

Доллар в обменниках в среднем покупают по 41,64 грн против 41,30 грн 8 сентября, а продают по 41,80 грн (8 сентября было 41,50).