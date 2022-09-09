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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро в обмінниках здешевшало, долар здорожчав: курс валют в Україні 9 вересня

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Євро в обмінниках здешевшало, долар здорожчав: курс валют в Україні 9 вересня
Фото: Depositphotos

Під кінець тижня офіційний курс євро в Україні різко підскочив. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти 9 вересня становить 36,64 грн за €1.

Днем раніше курс був на рівні 36,13 грн за €1. В обмінниках євро впало в ціні.

Офіційний курс долара залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.

Зараз дивляться

Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,7 40,7
Долар 39,5 39,9

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,05 41
Долар 39,8 39,99

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 37 37,9
Долар 36,65 37,49

В обмінниках євро можна купити в середньому за 41 грн проти 41,40 грн 8 вересня. Продають євро за 40,40 грн (8 вересня було 40,75 грн).

Долар в обмінниках у середньому купують за 41,64 грн проти 41,30 грн 8 вересня, а продають за 41,80 грн (8 вересня було 41,50).

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