Вересень, 09 в 13:42

Під кінець тижня офіційний курс євро в Україні різко підскочив. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти 9 вересня становить 36,64 грн за €1.

Днем раніше курс був на рівні 36,13 грн за €1. В обмінниках євро впало в ціні.

Офіційний курс долара залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.

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Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 39,7 40,7 Долар 39,5 39,9

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 40,05 41 Долар 39,8 39,99

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж Євро 37 37,9 Долар 36,65 37,49

В обмінниках євро можна купити в середньому за 41 грн проти 41,40 грн 8 вересня. Продають євро за 40,40 грн (8 вересня було 40,75 грн).

Долар в обмінниках у середньому купують за 41,64 грн проти 41,30 грн 8 вересня, а продають за 41,80 грн (8 вересня було 41,50).