Євро в обмінниках здешевшало, долар здорожчав: курс валют в Україні 9 вересня
Фото: Depositphotos
Під кінець тижня офіційний курс євро в Україні різко підскочив. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти 9 вересня становить 36,64 грн за €1.
Днем раніше курс був на рівні 36,13 грн за €1. В обмінниках євро впало в ціні.
Офіційний курс долара залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.
Зараз дивляться
Курс валют у відділеннях Приватбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,7
|40,7
|Долар
|39,5
|39,9
Курс валют у відділеннях Ощадбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,05
|41
|Долар
|39,8
|39,99
Курс валют в Монобанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|37
|37,9
|Долар
|36,65
|37,49
В обмінниках євро можна купити в середньому за 41 грн проти 41,40 грн 8 вересня. Продають євро за 40,40 грн (8 вересня було 40,75 грн).
Долар в обмінниках у середньому купують за 41,64 грн проти 41,30 грн 8 вересня, а продають за 41,80 грн (8 вересня було 41,50).