Сентябрь, 23 в 15:13

Украинские власти не отказались от введения радикальной налоговой реформы. На данный момент продолжается ее обсуждение, а финальный вариант проекта может быть готов через два месяца.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

– Все будет наработано в течение ближайших двух месяцев и будут приняты: а) решения; б) сроки внедрения этой модели, – сказал он.

Правительство разрабатывает модель реформы, ссылаясь на стратегическую задачу президента Владимира Зеленого – сделать Украину инвестиционно привлекательной в плане налогов.

Сейчас смотрят

— Сейчас идет работа внутри разных групп, обсуждение с бизнесом и разными институтами внутри власти, скоро начнется обсуждение с международными партнерами. Если мы видим, что данная модель принимается всеми, начнется законодательный процесс. Если необходимо будет откорректировать эту модель по итогам обсуждения, то, безусловно, мы ее откорректируем, — сказал Шурма.

Он заявил, что каркас реформы разработан “до мельчайших деталей” и главная задача – достичь консенсуса внутри страны и получить согласие международных партнеров.

Напомним, что власти Украины рассматривают модель налоговой реформы с условным названием 10-10-10.

Она предусматривает снижение ставок основных налогов с усилением контроля за их уплатой в госбюджет. Также планируется отмена ЕСВ и военного сбора в 3%.