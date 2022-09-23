Вересень, 23 в 15:13

Українська влада не відмовилися від запровадження радикальної податкової реформи. Наразі триває її обговорення, а фінальний варіант проєкту може бути готовий за два місяці.

Про це розповів заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма

– Усе буде напрацьовано протягом найближчих двох місяців і будуть ухвалені: а) рішення, б) терміни запровадження цієї моделі, – сказав він.

Уряд розробляє модель реформи, посилаючись на стратегічне завдання президента Володимира Зеленсього – зробити Україну інвестиційно привабливою у плані податків.

Зараз дивляться

– Зараз іде робота всередині різних груп, проговорення з бізнесом та різними інституціями всередині влади, скоро розпочнеться проговорення з міжнародними партнерами. Якщо ми бачимо, що ця модель приймається всіма, почнеться законодавчий процес. Якщо буде необхідно відкорегувати цю модель за підсумками обговорення, то, безумовно, ми її відкорегуємо, – сказав Шурма.

Він заявив, що каркас реформи розроблено “до найменших деталей” і головне завдання – досягнути консенсусу всередині країни та отримати згоду міжнародних партнерів.

Нагадаємо, що влада України розглядає модель податкової реформи з умовною назвою 10–10–10.

Вона передбачає зниження ставок основних податків із одночасним посиленням контролю за їх сплатою до держбюджету. Також планується скасування ЄСВ і військового збору 3%.