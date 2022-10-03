Октябрь, 03 в 14:07

С началом октября доллар в обменниках подорожал. Курс валют в банках Украины также скачет.

Экономист Александр Хмелевский в комментарии Фактам ICTV говорит, что наличный валютный курс живет собственной жизнью.

Как и ожидалось, после девальвации (снижение курса национальной валюты по отношению к другим валютам, — Ред.) он снова оторвался от безналичного.

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Эксперт напомнил, что в сентябре курс доллара достиг 43 грн за $1. Он объяснил, что это произошло, в частности, из-за дефицита наличной валюты и оглашения Россией частичной мобилизации. Нацбанк подкрепил кассы коммерческих банков наличной валютой, что привело к понижению наличного курса.

– В октябре спрос на наличную валюту будет оставаться высоким. Это может привести к дальнейшей девальвации гривны в пределах 43-45 грн за $1, — прогнозирует экономист.

Александр Хмелевский добавил, что в условиях полномасштабной войны, когда те или иные события существенно изменяют настроения на рынке, наблюдаются резкие колебания валютного курса.

Поэтому в октябре мы можем наблюдать как резкий рост курса, так и его падение. Не исключено, что попытка России аннексировать временно оккупированные украинские территории и угрозы Путина ядерным оружием можут привести к резкой девальвации – снижению курса гривны.

Но положительные новости с фронта, отказ РФ от активизации военных действий, наоборот, могут привести к резкому росту курса гривны.

В целом Александр Хмелевский прогнозирует, что октябрь будет неспокойным месяцем для валютного рынка.