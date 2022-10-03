Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Бизнес и финансы

Октябрь будет неспокойным для валютного рынка: эксперт дал прогноз курса доллара

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент Александр Хмелевский, Экономист
Октябрь будет неспокойным для валютного рынка: эксперт дал прогноз курса доллара
Фото: НБУ

С началом октября доллар в обменниках подорожал. Курс валют в банках Украины также скачет.

Экономист Александр Хмелевский в комментарии Фактам ICTV говорит, что наличный валютный курс живет собственной жизнью.

Как и ожидалось, после девальвации (снижение курса национальной валюты по отношению к другим валютам, — Ред.) он снова оторвался от безналичного.

Сейчас смотрят

Эксперт напомнил, что в сентябре курс доллара достиг 43 грн за $1. Он объяснил, что это произошло, в частности, из-за дефицита наличной валюты и оглашения Россией частичной мобилизации. Нацбанк подкрепил кассы коммерческих банков наличной валютой, что привело к понижению наличного курса.

– В октябре спрос на наличную валюту будет оставаться высоким. Это может привести к дальнейшей девальвации гривны в пределах 43-45 грн за $1, — прогнозирует экономист.

Александр Хмелевский добавил, что в условиях полномасштабной войны, когда те или иные события существенно изменяют настроения на рынке, наблюдаются резкие колебания валютного курса.

Читайте
Что записано в госбюджете – не имеет значения: Фурса о курсе гривны в 2023 году

Поэтому в октябре мы можем наблюдать как резкий рост курса, так и его падение. Не исключено, что попытка России аннексировать временно оккупированные украинские территории и угрозы Путина ядерным оружием можут привести к резкой девальвации – снижению курса гривны.

Но положительные новости с фронта, отказ РФ от активизации военных действий, наоборот, могут привести к резкому росту курса гривны.

В целом Александр Хмелевский прогнозирует, что октябрь будет неспокойным месяцем для валютного рынка.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка