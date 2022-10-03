Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Жовтень буде неспокійним для валютного ринку: експерт дав прогноз курсу долара

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка Олександр Хмелевський, Економіст
Жовтень буде неспокійним для валютного ринку: експерт дав прогноз курсу долара
Фото: НБУ

З початком жовтня долар в обмінниках здорожчав. Курс валют у банках України також стрибає.

Економіст Олександр Хмелевський у коментарі Фактам ICTV говорить, що готівковий валютний курс живе власним життям.

Як і очікувалося, після девальвації (зниження курсу національної валюти щодо інших валют, – Ред.) він знову відірвався від безготівкового.

Зараз дивляться

Експерт нагадав, що у вересні курс долара досяг 43 грн за $1. Він пояснив, що це сталося, зокрема, через дефіцит готівкової валюти та оголошення Росією часткової мобілізації. Нацбанк підкріпив каси комерційних банків готівковою валютою, що призвело до зниження готівкового курсу.

– У жовтні попит на готівкову валюту залишатиметься високим. Це може призвести до подальшої девальвації гривні в межах 43-45 грн за $1, – прогнозує економіст.

Олександр Хмелевський додав, що в умовах повномасштабної війни, коли ті чи інші події суттєво змінюють настрої на ринку, спостерігаються різкі коливання валютного курсу.

Читайте
Що записано в держбюджеті – не має значення: Фурса про курс гривні в 2023 році

Тому в жовтні ми можемо спостерігати як різке зростання курсу, так і його падіння. Не виключено, що спроба Росії анексувати тимчасово окуповані українські території і погрози Путіна ядерною зброєю можуть призвести до різкої девальвації – зниження курсу гривні.

Але позитивні новини з фронту, відмова РФ від активізації військових дій, навпаки, можуть призвести до різкого зростання курсу гривні.

Загалом Олександр Хмелевський прогнозує, що жовтень буде неспокійним місяцем для валютного ринку.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка