Жовтень буде неспокійним для валютного ринку: експерт дав прогноз курсу долара
З початком жовтня долар в обмінниках здорожчав. Курс валют у банках України також стрибає.
Економіст Олександр Хмелевський у коментарі Фактам ICTV говорить, що готівковий валютний курс живе власним життям.
Як і очікувалося, після девальвації (зниження курсу національної валюти щодо інших валют, – Ред.) він знову відірвався від безготівкового.
Експерт нагадав, що у вересні курс долара досяг 43 грн за $1. Він пояснив, що це сталося, зокрема, через дефіцит готівкової валюти та оголошення Росією часткової мобілізації. Нацбанк підкріпив каси комерційних банків готівковою валютою, що призвело до зниження готівкового курсу.
– У жовтні попит на готівкову валюту залишатиметься високим. Це може призвести до подальшої девальвації гривні в межах 43-45 грн за $1, – прогнозує економіст.
Олександр Хмелевський додав, що в умовах повномасштабної війни, коли ті чи інші події суттєво змінюють настрої на ринку, спостерігаються різкі коливання валютного курсу.
Тому в жовтні ми можемо спостерігати як різке зростання курсу, так і його падіння. Не виключено, що спроба Росії анексувати тимчасово окуповані українські території і погрози Путіна ядерною зброєю можуть призвести до різкої девальвації – зниження курсу гривні.
Але позитивні новини з фронту, відмова РФ від активізації військових дій, навпаки, можуть призвести до різкого зростання курсу гривні.
Загалом Олександр Хмелевський прогнозує, що жовтень буде неспокійним місяцем для валютного ринку.