Жовтень, 03 в 14:07

З початком жовтня долар в обмінниках здорожчав. Курс валют у банках України також стрибає.

Економіст Олександр Хмелевський у коментарі Фактам ICTV говорить, що готівковий валютний курс живе власним життям.

Як і очікувалося, після девальвації (зниження курсу національної валюти щодо інших валют, – Ред.) він знову відірвався від безготівкового.

Зараз дивляться

Експерт нагадав, що у вересні курс долара досяг 43 грн за $1. Він пояснив, що це сталося, зокрема, через дефіцит готівкової валюти та оголошення Росією часткової мобілізації. Нацбанк підкріпив каси комерційних банків готівковою валютою, що призвело до зниження готівкового курсу.

– У жовтні попит на готівкову валюту залишатиметься високим. Це може призвести до подальшої девальвації гривні в межах 43-45 грн за $1, – прогнозує економіст.

Олександр Хмелевський додав, що в умовах повномасштабної війни, коли ті чи інші події суттєво змінюють настрої на ринку, спостерігаються різкі коливання валютного курсу.

Тому в жовтні ми можемо спостерігати як різке зростання курсу, так і його падіння. Не виключено, що спроба Росії анексувати тимчасово окуповані українські території і погрози Путіна ядерною зброєю можуть призвести до різкої девальвації – зниження курсу гривні.

Але позитивні новини з фронту, відмова РФ від активізації військових дій, навпаки, можуть призвести до різкого зростання курсу гривні.

Загалом Олександр Хмелевський прогнозує, що жовтень буде неспокійним місяцем для валютного ринку.