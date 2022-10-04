Дожди задерживают жатву и посевную озимых: как это повлияет на продовольственную безопасность

Октябрь, 04 в 14:46

Дождливый сентябрь оказал негативное влияние и на сбор урожая, и на посевную кампанию озимых. Темпы значительно меньше. В прошлом году на этот момент было засеяно до 5 миллионов гектаров. Сейчас это чуть больше 1 миллиона. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

– То есть отставание колоссальное. То же с уборкой урожая. Сейчас активная фаза по уборке подсолнечника, сои. Подсолнечник гниет. Затраты на его хранение возрастут в разы, потому что нужно будет его сушить, – сказал он.

По словам Марчука, часть людей говорят, что не будут собирать кукурузу вообще из-за того, что ее нерентабельно будет удержать в цене, учитывая, что на рынке есть ценовая позиция по поводу того, сколько будет стоить ее сбор и высушивание.

– Некоторые говорят, что она у них будет стоять до декабря. Кто-то говорит, что вообще весной будет собирать. То есть такие тенденции, в которых погодные условия сегодня играют очень большую роль, – подчеркивает эксперт.

Со сбором подсолнечника аграрии отстают примерно на 3 недели. Все это будет закладывать основы полученного урожая, и, возможно, это приведет к уменьшению валового сбора, о котором говорили ранее. Хотя ранние зерновые собраны и продовольственной безопасности ничего не угрожает.

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– Если мы говорим о пшенице и ячмене, то урожай собран хоть и не прошлогодний, и для обеспечения продовольственной безопасности страны его предостаточно, так что мы будем даже претендовать на позиции экспорта. Пшеницы у нас больше 19 миллионов тонн, потребляем 4 миллиона. То есть сами понимаете, что обеспечим себя и на экспорт, – говорит Денис Марчук.

В то же время, это повлияет на фермеров и приведет к сокращению количества сельхозпредприятий.

– В этом году сократились вообще намерения посева озимых культур, потому что отсутствовали оборотные средства, потому что не было возможности циклически продавать продукцию. Если ты продавал, и на нее не было цены, а только низкая цена и средства, которые ты получаешь, не дают тебе возможности покупать семена, минеральные удобрения, топливо, то есть готовить предприятие к посевной кампании.

И мы в тех условиях говорили, что 30% отойдет, то теперь из-за погодных условий это количество предприятий еще увеличится, – считает эксперт.

И даже несмотря на то, что октябрь обещают относительно сухим, нужно еще неделю-две, чтобы земля высохла, и техника смогла зайти в поле.