Дощі затримують жнива і посівну озимини: як це вплине на продовольчу безпеку

Жовтень, 04 в 14:46

Дощовий вересень негативно вплинув і на збір урожаю, і на посівну кампанію озимини. Темпи значно менші. Торік на цей момент було засіяно до 5 мільйонів гектар. Зараз це трохи більше 1 мільйона. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

– Тобто відставання колосальне. Те саме зі збиранням врожаю. Зараз активна фаза зі збирання соняшника, сої. Соняшник гниє. Затрати на його зберігання зростуть в рази, тому що потрібно буде його сушити, – сказав він.

За словами Марчука, частина людей кажуть, що не будуть збирати кукурудзу взагалі через те, що її нерентабельно буде втримати в ціні, враховуючи, що на ринку є цінова позиція щодо того, скільки коштуватиме її збір і висушування.

– Дехто каже, що вона в них стоятиме до грудня. Хтось каже, що взагалі весною буде збирати. Тобто такі тенденції, в яких погодні умови сьогодні відіграють дуже велику роль, – наголошує експерт.

Зі збирання соняшнику аграрії відстають приблизно на 3 тижні. Все це буде закладати основи отриманого врожаю, і, можливо, призведе до зменшення валового збору, про який раніше говорили. Хоча ранні зернові зібрані, і продовольчій безпеці нічого не загрожує.

Зараз дивляться

– Якщо ми говоримо про пшеницю та ячмінь, то врожай зібраний хоч і не минулорічний, та для забезпечення продовольчої безпеки країни його більш ніж достатньо, так що ми навіть претендуватимемо на позиції експорту. Пшениці в нас більше 19 мільйонів тонн, споживаємо 4 мільйони. Тобто самі розумієте, що забезпечимо себе і на експорт, – каже Денис Марчук.

Водночас це вплине на фермерів і призведе до скорочення кількості сільгосппідприємств.

– Цього року скоротилися взагалі наміри засіву озимих культур, тому що були відсутні обігові кошти, бо не було можливості циклічно продавати продукцію. Якщо ти продавав, і на неї не було ціни, а лише низька ціна, і кошти, які ти отримуєш, не дають тобі можливості купувати насіння, мінеральні добрива, паливо, тобто готувати підприємство до посівної кампанії. І ми за тих умов казали, що 30% відійде, то тепер через погодні умови ця кількість підприємств ще збільшиться, – вважає експерт.

І навіть попри те, що жовтень обіцяють відносно сухим, потрібно ще тиждень-два, щоб земля висохла, і техніка змогла зайти в поле.