Октябрь, 08 в 17:29

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины за девять месяцев 2022 года упал на 30%.

Об этом сообщили на сайте Министерства экономики.

– Минэкономики с использованием косвенных методов расчета и инструментов моделирования на базе поведенческих показателей экономических субъектов оценивает падение ВВП в прошлом месяце, как и в августе, в пределах 35%. В целом по итогам первых трех кварталов 2022 года падение ВВП в Украине оценивается на уровне 30%, — говорится в сообщении.

В Минэкономики отметили, что среди положительных экономических факторов наблюдалось улучшение динамики транспортных перевозок как вследствие роста экспорта агропродукции морским транспортом, так и благодаря наращиванию перевозок грузов по железной дороге.

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– Благодаря реализации “зерновой инициативы” через порты Большой Одессы за август-сентябрь экспортировано 5,5 млн тонн агропродукции. В сентябре, по сравнению с августом, количество экспортируемой продукции возросло более чем в 2 раза, а количество судов, вышедших из портов, — почти втрое, — говорится в сообщении.

В прошлом месяце объем украинского экспорта в денежном эквиваленте вырос более чем на 23% по сравнению с августом этого года, что является рекордным значением с начала полномасштабного вторжения РФ.

Ранее Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году с 2,1 до 3,3%.

По данным финансовой организации, в 2024 году рост ВВП ожидается на уровне 4,1%, а экономика начнет восстанавливаться уже в 2023 году. Однако рост останется слабым, а усилия по восстановлению наберут обороты до конца прогнозируемого периода.