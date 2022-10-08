Жовтень, 08 в 17:29

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України за дев’ять місяців 2022 року впав на 30%.

Про це повідомили на сайті Міністерства економіки.

– Мінекономіки з використанням непрямих методів розрахунку та інструментів моделювання на базі поведінкових показників економічних суб’єктів оцінює падіння ВВП минулого місяця, як і у серпні, в межах 35%. Загалом, за підсумками перших трьох кварталів 2022 року, падіння ВВП в Україні оцінюється на рівні 30%, – йдеться у повідомленні.

У Мінекономіки зазначили, що серед позитивних економічних чинників спостерігалось покращення динаміки транспортних перевезень, як внаслідок зростання експорту агропродукції морським транспортом, так і завдяки нарощуванню перевезень вантажів залізницею.

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– Завдяки реалізації “зернової ініціативи” через порти Великої Одеси за серпень-вересень експортовано 5,5 млн тон агропродукції. У вересні, в порівнянні з серпнем, кількість експортованої продукції зросла у понад 2 рази, а кількість суден, які вийшли з портів, – майже втричі, – йдеться у повідомленні.

Минулого місяця обсяг українського експорту у грошовому еквіваленті виріс більш ніж на 23%, у порівнянні з серпнем цього року, що є рекордним значенням з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше Світовий банк покращив прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 2,1% до 3,3%.

За даними фінансової організації, у 2024 році зростання ВВП очікується на рівні 4,1%, а економіка почне відновлюватись вже у 2023 році. Проте зростання залишиться слабким, а зусилля з відновлення наберуть обертів до кінця прогнозованого періоду.