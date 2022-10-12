НБУ будет выводить из оборота несколько видов банкнот: как выглядят новые

Октябрь, 12 в 12:39

Национальный банк Украины начнет постепенно убирать из оборота банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 грн образцов 2003-2007 годов (то есть предыдущего поколения), чтобы постепенно заменить их на обновленные денежные знаки с 2023 года.

По данным НБУ, вместо них в оборот поступят:

оборотные монеты номиналами 5 и 10 грн образца 2018 года;

обновленные банкноты номиналами 20 и 100 грн нового поколения.

Цель такого решения – повышение качества наличных денег (из-за изношенности банкнот предыдущего поколения, которые уже достаточно длительное время в обороте) и улучшение наличных расчетов.

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Большое количество различных дизайнов банкнот одного номинала в обороте может приводить к путанице во время наличных расчетов. Постепенная замена на современные банкноты повысит защиту и качество денег.

С начала 2023 года начнут постепенно убирать из оборота банкноты. Когда деньги будут попадать в банки, то банкноты предыдущего поколения не будут возвращать в оборот, а передавать в Национальный банк для дальнейшей утилизации. Однако эти деньги остаются действительными для расчета, их не нужно будет специально обменивать.