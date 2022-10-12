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НБУ виводитиме з обігу декілька видів банкнот: який вигляд мають нові

Юля Захарченко, редакторка стрічки
НБУ виводитиме з обігу декілька видів банкнот: який вигляд мають нові
Фото: Depositphotos

Національний банк України почне поступово вилучати з обігу банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 грн зразків 2003-2007 років (тобто попереднього покоління), щоб поступово замінити їх на оновлені грошові знаки з 2023 року.

За даними НБУ, замість них в обіг надійдуть:

  • обігові монети номіналами 5 та 10 грн зразка 2018 року;
  • оновлені банкноти номіналами 20 та 100 грн нового покоління.

Фото: НБУ

Мета такого рішення – підвищення якості готівки (через зношеність банкнот попереднього покоління, які вже досить тривалий час перебувають в обігу) та покращення готівкових розрахунків.

Зараз дивляться

Велика кількість різних дизайнів банкнот одного номіналу в обігу може призводити до плутанини під час готівкових розрахунків. Поступова заміна на сучасні банкноти підвищить захист та якість грошей.

З початку 2023 року почнуть поступово вилучати з обігу банкноти. Коли гроші потраплятимуть в банки, тоді банкноти попереднього покоління не повертатимуть в обіг, а передаватимуть до Національного банку для подальшої утилізації. Однак ці гроші залишаються дійсними для розрахунку, їх не потрібно буде спеціально обмінювати.

Джерело: НБУ
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