Евро и доллар подешевели: курс валют в Украине 4 ноября
Фото: НБУ
Под конец недели официальный курс евро в Украине резко уменьшился. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты 4 ноября составляет 35,62 грн за €1.
Днем ранее курс был на уровне 36,21 грн за €1. В банках евро также упал в цене.
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Официальный курс доллара остается стабильным – на уровне 36,56 грн за $1.
Курс валют в отделениях Приватбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|38,1
|39,1
|Доллар
|39,49
|39,99
Курс валют в отделениях Ощадбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|38,5
|39,35
|Доллар
|39,8
|40,5
Курс валют в Монобанке
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|35,85
|37,24
|Доллар
|36,65
|37,44
В обменниках евро покупают и продают по таким же ценам, что и днем ранее – 38,90 грн (купля) и 39,20 грн (продажа).
Доллар в обменниках в среднем покупают за 40,20 грн против 40,25 грн 3 ноября, а продают за 40,40 грн (днем раньше было 40,38 грн).