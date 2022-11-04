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Факты / Україна / Экономика

Евро и доллар подешевели: курс валют в Украине 4 ноября

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Евро и доллар подешевели: курс валют в Украине 4 ноября
Фото: НБУ

Под конец недели официальный курс евро в Украине резко уменьшился. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты 4 ноября составляет 35,62 грн за €1.

Днем ранее курс был на уровне 36,21 грн за €1. В банках евро также упал в цене.

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Официальный курс доллара остается стабильным – на уровне 36,56 грн за $1.

Курс валют в отделениях Приватбанка

Валюта Купля Продажа
Евро 38,1 39,1
Доллар 39,49 39,99

Курс валют в отделениях Ощадбанка

Валюта Купля Продажа
Евро 38,5 39,35
Доллар 39,8 40,5

Курс валют в Монобанке

Валюта Купля Продажа
Евро 35,85 37,24
Доллар 36,65 37,44

В обменниках евро покупают и продают по таким же ценам, что и днем ранее – 38,90 грн (купля) и 39,20 грн (продажа).

Доллар в обменниках в среднем покупают за 40,20 грн против 40,25 грн 3 ноября, а продают за 40,40 грн (днем раньше было 40,38 грн).

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