Ноябрь, 01 в 12:25

Ситуация на валютном рынке контролируема – по крайней мере, так уверяют экономисты и финансовые аналитики. Говорят – за последние два месяца гривна понемногу стабилизируется. Это связано со многими факторами, в частности с насыщением рынка наличной валютой.

Поэтому причин для значительного повышения курса доллара сейчас нет – уверен финансовый аналитик, кандидат экономических наук Андрей Новак.

– Что касается курса доллара, то учитывая военные события – самое сложное уже произошло в конце зимы – весной этого года. При каких условиях доллар может вырасти? Разве что какие-то негативные события – либо на фронте, либо полная блокировка нашего экспорта аграрного. Это могло бы отрицательно сказаться на курсе. Пока такого нет, — подчеркнул эксперт.

По словам Андрея Новака, на сегодняшний день объективных причин для девальвации гривны нет. Безусловно, из-за полномасштабной войны Украина несет огромные экономические потери. В частности, в этом году ожидается падение ВВП почти на треть.

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Хотя эксперт прогнозирует: после массированной атаки на украинскую энергетику цифра может значительно возрасти. Впрочем, у Украины, несмотря ни на что, есть возможность держать стабильный курс гривны. В первую очередь благодаря мощной внешней финансово-экономической помощи.

– Помощь наших иностранных друзей нужно использовать в том числе и для обеспечения курса гривны. Потому что девальвация – это всегда цепная реакция только негативных событий. Это девальвация наших с вами доходов, снижение покупательной способности населения и, соответственно, падение уровня жизни. Этого сейчас допускать нельзя. Поэтому Национальному банку, новому руководителю Нацбанка нужно заботиться прежде всего о стабильном курсе гривны, — отметил Новак.

То, что нет оснований паниковать по поводу вероятного роста курса доллара, говорит и экономический эксперт Борис Кушнирук. По его словам, на сегодняшний день гривна сильно зависит от того, насколько агрессивно действует оккупант. Война формирует логику событий.

Эксперт прогнозирует, что официальный курс Нацбанк будет держать без изменений. И так будет как минимум до конца года, а, возможно, и до весны.

– Что касается наличных, то наличный курс у нас отличается от безналичного. Ранее, до полномасштабной войны в Украине, наличный курс был привязан к безналичному. Почему? Потому что банки имели возможность покупать безналичную валюту, менять на наличные деньги и затем продавать на наличном рынке. Таким образом, отличие могло быть до процента от того, что есть на межбанке. Сейчас ситуация иная. Нацбанк не дает права банкам покупать валюту для поддержки наличного рынка. Потому что тогда пришлось бы существенно увеличить давление на безналичный валютный рынок. А он и так закрывается полностью за счет продаж в Нацбанке, – рассказал Борис Кушнирук.

По словам эксперта, сейчас наличный рынок существует своей жизнью. Единственное – Нацбанк помог банкам с наличными деньгами. Их начали более активно завозить и продавать. Но это лишь отчасти исправит ситуацию.

– В целом, я скептически отношусь к тому, что Нацбанк будет придерживать официальный курс неизменным до весны, потому что вопрос заключается в чем? Либо Нацбанк должен разрешить банкам покупать валюту на межбанке и продавать ее населению. Либо количество гривен, которые будут менять на иностранную валюту, будет расти. Учитывая дефицит государственного бюджета, Нацбанк вынужден проводить эмиссию (“печать” гривны, — Ред.), и правительство достаточно много денег тратит в наличной форме. То есть на выплату зарплат тем же военным. Да, они поступают на карточные счета, но все равно потом эти люди отправляют деньги семьям, и те идут в магазины или снимают эти деньги со счетов. Поэтому все равно будет давление, и наличный курс будет расти. Это не будет происходить быстро, но, к сожалению, это неизбежно, – спрогнозировал Кушнирук.

А вот насколько наличный курс доллара может увеличиться максимально – эксперты не прогнозируют. Говорят, что это неблагодарное дело.

Да и называть даже ориентировочные цифры не могут. Подчеркивают – это многофакторные вещи, которые правдиво не спрогнозируют даже крупные аналитические компании.