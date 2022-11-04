Євро і долар здешевшали: курс валют в Україні 4 листопада
Фото: НБУ
Під кінець тижня офіційний курс євро в Україні різко зменшився. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти 4 листопада становить 35,62 грн за €1.
Днем раніше курс був на рівні 36,21 грн за €1. В банках євро також впало в ціні.
Зараз дивляться
Офіційний курс долара залишається стабільним – на рівні 36,56 грн за $1.
Курс валют у відділеннях Приватбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,1
|39,1
|Долар
|39,49
|39,99
Курс валют у відділеннях Ощадбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,5
|39,35
|Долар
|39,8
|40,5
Курс валют в Монобанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|35,85
|37,24
|Долар
|36,65
|37,44
В обмінниках євро купують і продають за такими ж цінами, що і днем раніше – 38,90 грн (купівля) і 39,20 грн (продаж).
Долар в обмінниках у середньому купують за 40,20 грн проти 40,25 грн 3 листопада, а продають за 40,40 грн (днем раніше було 40,38 грн).