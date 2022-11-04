Листопад, 04 в 10:17

Під кінець тижня офіційний курс євро в Україні різко зменшився. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти 4 листопада становить 35,62 грн за €1.

Днем раніше курс був на рівні 36,21 грн за €1. В банках євро також впало в ціні.

Зараз дивляться

Офіційний курс долара залишається стабільним – на рівні 36,56 грн за $1.

Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 38,1 39,1 Долар 39,49 39,99

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 38,5 39,35 Долар 39,8 40,5

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж Євро 35,85 37,24 Долар 36,65 37,44

В обмінниках євро купують і продають за такими ж цінами, що і днем раніше – 38,90 грн (купівля) і 39,20 грн (продаж).

Долар в обмінниках у середньому купують за 40,20 грн проти 40,25 грн 3 листопада, а продають за 40,40 грн (днем раніше було 40,38 грн).