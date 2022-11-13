Инновационная энергосистема: Украина и США построят малый модульный реактор
Украина и США работают над созданием инновационной энергетической системы.
Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
Она подчеркнула, что Украина пытается не только отремонтировать важную гражданскую инфраструктуру, которую Россия уничтожает, но и планирует построить инновационную энергетическую систему.
Так, во время 27-й Климатической конференции ООН (СОР27) специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству в Украине малого модульного реактора (ММР).
В пилоте проекта принимают участие: международный консорциум Аргонской национальной лаборатории, НАЭК Энергоатом, СНБО и Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности, а также частные компании Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, NuScale C&T и Starfire Energy.
А еще Джон Керри объявил о начале инициативы Проект Феникс, направленной на ускорение перевода угольных электростанций в Центральной и Восточной Европе на малые модульные реакторы.
Ранее сообщалось, что новейший и крупнейший ядерный реактор Европы Olkiluoto-3, который находится в Финляндии, вышел на максимальную мощность.