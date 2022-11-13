Листопад, 13 в 14:49

Україна та США працюють над побудовою інноваційної енергетичної системи.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

Вона наголосила, що Україна намагається не лише відремонтувати цивільну інфраструктуру, яку Росія нищить, а й планує побудову інноваційної енергетичної системи.

Зараз дивляться

Так, під час 27-ї Кліматичної конференції ООН (СОР27) спеціальний посланник президента США з питань клімату Джон Керрі та міністр енергетики України Герман Галущенко оголосили про започаткування пілотного проєкту з будівництва в Україні малого модульного реактора (ММР).

У пілоті проєкту беруть участь: міжнародний консорціум Аргонської національної лабораторії, НАЕК Енергоатом, РНБО та Державний науково-технічний центр ядерної та радіаційної безпеки, а також приватні компанії Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, NuScale Power, Samsung C&T та Starfire Energy.

А ще Джон Керрі оголосив про започаткування ініціативи Проєкт Фенікс, яка спрямована на прискорення переведення вугільних електростанцій у Центральній та Східній Європі на малі модульні реактори.

Раніше повідомлялося, що новий та найбільший ядерний реактор Європи Olkiluoto-3, що розташований у Фінляндії, вийшов на максимальну потужність.