PIN-UP Ukraine уплатила 170 млн грн налогов в 2022 году

Ноябрь, 15 в 11:32

Компания PIN-UP Ukraine продолжает поддерживать экономику Украины, платить налоги и обязательные платежи, несмотря на возможность отсрочки из-за полномасштабной войны России против Украины.

Общая сумма поступлений от компании с начала 2022 года составила 169,7 млн грн.

До налоговых отчислений вошли, в том числе, налог на прибыль, единый налог, налог на доходы физических лиц, военный сбор и ЕСВ.

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— PIN-UP Ukraine – один из ключевых налогоплательщиков среди операторов легального игорного бизнеса Украины. Благодаря стабильной работе компании во время войны мы продолжаем свою деятельность и своевременно платим все необходимые платежи в бюджет Украины. Для нас важно соблюдать выполнение налоговых обязательств, поскольку честная уплата налогов является основой наполнения государственного бюджета. PIN-UP Ukraine и в дальнейшем будет делать все от нее зависящее для поддержки экономики Украины, — прокомментировал COO PIN-UP Ukraine Игорь Зотько.

PIN-UP Ukraine — украинская компания, которая в 2021 году получила лицензию на деятельность онлайн-казино.

Компания способствует развитию рынка легального гемблинга, поддерживает экономику Украины и активно инвестирует в благотворительные проекты в пользу украинцев.