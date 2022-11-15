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Факти / Україна / Економіка

PIN-UP Ukraine сплатила 170 млн грн податків у 2022 році

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
® Партнерський матеріал
PIN-UP Ukraine сплатила 170 млн грн податків у 2022 році

Компанія PIN-UP Ukraine продовжує підтримувати економіку України, сплачувати податки та обов’язкові платежі попри можливість відстрочки через повномасштабну війну Росії проти України.

Загальна сума надходжень від компанії з початку 2022 року склала 169,7 млн грн.

До податкових відрахувань увійшли, зокрема, податок на прибуток, єдиний податок, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та ЄСВ.

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– PIN-UP Ukraine – один із ключових платників податків серед операторів легального грального бізнесу України. Завдяки стабільній роботі компанії під час війни ми продовжуємо свою діяльність та своєчасно сплачуємо усі необхідні платежі до бюджету України.

Для нас важливо дотримуватися виконання податкових зобов’язань, оскільки чесна сплата податків є основою наповнення державного бюджету. PIN-UP Ukraine і надалі робитиме все від неї залежне для підтримки економіки України,прокоментував COO PIN-UP Ukraine Ігор Зотько.

PIN-UP Ukraine українська компанія, яка у 2021 році отримала ліцензію на діяльність онлайн-казино.

Компанія сприяє розвитку ринку легального гемблінгу, підтримує економіку України та активно інвестує у благодійні проєкти на користь українців.

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