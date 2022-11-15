Евро дорожает: курс валют в обменниках 15 ноября
Фото: Pixabay
На 15 ноября Национальный банк повысил официальный курс евро. Днем ранее европейская валюта стоила 37,70 грн, а сегодня 37,76 грн.
Курс доллара до сих пор остается без изменений – 36,56 грн.
Официальный курс гривны к иностранным валютам на 15 ноября:
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Какой курс валют в банках Украины 15.11.2022:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40 грн
|41 грн
|Доллар
|39,8 грн
|40,3 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,05 грн
|41,15 грн
|Доллар
|40,15 грн
|40,70 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38 грн
|39,2 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,5 грн
|41,0 грн
|Доллар
|40,4 грн
|40,8 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,1 грн
|41,3 грн
|Доллар
|40,10 грн
|40,75 грн
Ранее сообщалось, что НБУ смягчил ряд валютных ограничений, в частности для волонтеров, благотворительных фондов и экспортеров.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк