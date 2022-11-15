Ноябрь, 15 в 11:41

На 15 ноября Национальный банк повысил официальный курс евро. Днем ранее европейская валюта стоила 37,70 грн, а сегодня 37,76 грн.

Курс доллара до сих пор остается без изменений – 36,56 грн.

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 15 ноября:

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Какой курс валют в банках Украины 15.11.2022:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40 грн 41 грн Доллар 39,8 грн 40,3 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта покупка продажа Евро 40,05 грн 41,15 грн Доллар 40,15 грн 40,70 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 38 грн 39,2 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 40,5 грн 41,0 грн Доллар 40,4 грн 40,8 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,1 грн 41,3 грн Доллар 40,10 грн 40,75 грн

Ранее сообщалось, что НБУ смягчил ряд валютных ограничений, в частности для волонтеров, благотворительных фондов и экспортеров.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк