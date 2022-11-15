Листопад, 15 в 11:41

Станом на 15 листопада Національний банк підвищив офіційний курс євро. Днем раніше європейська валюта коштувала 37,70 грн, а сьогодні 37,76 грн.

Курс долара досі залишається без змін – 36,56 грн.

Офіційний курс гривні до іноземних валют на 15 листопада:

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Який курс валют в банках України 15.11.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40 грн 41 грн Долар 39,8 грн 40,3 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,05 грн 41,15 грн Долар 40,15 грн 40,70 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38 грн 39,2 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 40,5 грн 41,0 грн Долар 40,4 грн 40,8 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,1 грн 41,3 грн Долар 40,10 грн 40,75 грн

Раніше повідомлялося, що НБУ пом’якшив низку валютних обмежень, зокрема для волонтерів, благодійних фондів та експортерів. Таке рішення є результатом аналізу ситуації на валютному ринку та реакцією на запити громадян, бізнесу, волонтерів і держорганів.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк