Євро дорожчає: курс валют в обмінниках 15 листопада
Фото: Pixabay
Станом на 15 листопада Національний банк підвищив офіційний курс євро. Днем раніше європейська валюта коштувала 37,70 грн, а сьогодні 37,76 грн.
Курс долара досі залишається без змін – 36,56 грн.
Офіційний курс гривні до іноземних валют на 15 листопада:
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Який курс валют в банках України 15.11.2022:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40 грн
|41 грн
|Долар
|39,8 грн
|40,3 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,05 грн
|41,15 грн
|Долар
|40,15 грн
|40,70 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38 грн
|39,2 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,5 грн
|41,0 грн
|Долар
|40,4 грн
|40,8 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,1 грн
|41,3 грн
|Долар
|40,10 грн
|40,75 грн
Раніше повідомлялося, що НБУ пом’якшив низку валютних обмежень, зокрема для волонтерів, благодійних фондів та експортерів. Таке рішення є результатом аналізу ситуації на валютному ринку та реакцією на запити громадян, бізнесу, волонтерів і держорганів.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк