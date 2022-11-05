Ноябрь, 05 в 15:59

Национальный банк Украины смягчил ряд валютных ограничений, в частности, для волонтеров, благотворительных фондов и экспортеров.

Как проинформировали в пресс-службе НБУ, такое решение является следствием анализа ситуации на валютном рынке и реакцией на запросы граждан, бизнеса, волонтеров и госорганов.

Изменения вступили в силу с 5 ноября 2022 года.

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Закупка волонтерами оборудования для обороны Украины

НБУ дополнил тепловизорами и другим оборудованием перечень товаров оборонного назначения, которые волонтеры покупают за границей для украинской армии.

В перечень также входят: рации, бронежилеты, каски и шлемы, военная форма и обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежки, беспилотники, спальные мешки, карематы, средства для оказания медицинской помощи.

В центробанке уточнили, что волонтеры-физлица могут покупать эти товары за рубежом, рассчитываясь гривневыми платежными картами без ограничений.

Кроме того, физлица могут покупать валюту и переводить ее за границу на эти цели (в пределах лимита 400 тыс. грн в эквиваленте в месяц).

Нововведения для украинских экспортеров

Банки с 5 ноября получили возможность предоставлять тендерные гарантии украинским экспортерам для поставок товаров за границу. Речь идет об участии экспортеров в тендерах на поставку товаров нерезидентам.

– Изменения улучшат условия ведения бизнеса для украинских производителей, ведь тендерные гарантии применяются для выхода на новые рынки и поиска новых экспортных возможностей, – отметили в НБУ.

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Изменения для благотворительных фондов

Благотворительные фонды получили возможность покупать валюту для оплаты импортных контрактов, даже если у них есть остатки на валютных счетах.

Теперь украинские банки не будут требовать от фондов продажи или использования имеющейся иностранной валюты, прежде чем удовлетворить заявку на покупку новой.

В НБУ принимали эти изменения, “ввиду весомого значения благотворительных фондов в условиях военного положения”.

Открытие счетов для военнослужащих

Нацбанк расширил список документов, на основании которых банки открывают счета военным, осуществляют их идентификацию и верификацию.

В список добавили удостоверения офицера, генерала и адмирала.

Предоставление рефинансирования банкам

Помимо валютных послаблений, НБУ также изменил условия предоставления рефинансирования банкам. Отменено бланковое (т.е. без обеспечения) рефинансирование, введенное в начале полномасштабной войны для сохранения стабильности финансовой системы.

– Сегодня банковская система имеет рекордный уровень ликвидности и остается устойчивой, несмотря на полномасштабную войну, которая длится более 8 месяцев… Учитывая это, а также досрочное погашение кредитов рефинансирования и успешное прохождение банковским сектором испытания полномасштабной войной, бланковое рефинансирование… на сегодняшний день утратило свою актуальность, — объяснили в НБУ.

В то же время банкам и дальше будут доступны классические кредиты рефинансирования под обеспечение.

Как известно, Национальный банк Украины с 21 октября разрешил покупать без ограничений доллары США по официальному курсу 36,6 грн за $1. Однако есть условия, в частности, о дальнейшем размещении денег на срочный депозит в банке в течение 6 месяцев.