Ноябрь, 22 в 16:39

Российский Газпром заявил, что 28 ноября начнет дополнительно сокращать транзит газа через Украину. Якобы из-за ситуации вокруг поставок топлива в Молдову.

В компании, мол, фиксируют “оседание” в Украине российского газа, предназначенного для снабжения молдавских потребителей.

– Объем газа, подаваемого Газпромом на ГИС Суджа для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, который передается на границе Украины с Молдовой, – возмущается российский газовый монополист.

Суммарный накопленный “объем оседания” на территории Украины россияне оценили в 52,52 млн кубометров газа.

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– 21 ноября Молдовагаз в соответствии с контрактом уплатил Газпрому часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, по которому нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем “оседания” на территории Украины – 52,52 млн куб. м газа. При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10:00 Газпром начнет сокращение подачи газа на ГИС Суджа для транзита через Украину в объеме недоснабжения, — говорится в сообщении Газпрома.

Впрочем, как подчеркнули в Операторе ГТС Украины (ОГТСУ), газ для Молдовы нигде не “оседает”. Разница же в объемах объясняется так называемым виртуальным реверсом, который Молдова после долгих лет наработок ввела на точках соединения с Украиной в начале сентября.

– Все объемы, принятые на точке входа из РФ – Суджа, в частности, для дальнейшей транспортировки потребителям Молдовы, были переданы на точках выхода из Украины в Молдову – Алексеевка и Гребеники в полном объеме. Это подтверждено всеми необходимыми документами, которые подписаны со смежными операторами, одним из которых является сам Газпром, — отметили в ОГТСУ.

По мнению украинских специалистов, Газпром стремится лишить Молдову возможности использовать украинские ГТС и подземные хранилища газа, а также заблокировать инструмент виртуального реверса. А это, в свою очередь, усугубит зависимость страны от российского природного газа в начале отопительного сезона.

– Россия не впервые прибегает к использованию газа как инструмента политического давления. Речь идет о грубой манипуляции фактами для обоснования своего решения еще больше ограничить объемы поставок газа в европейские страны. Введение типичных европейских бизнес-правил работы на межгосударственных точках соединения сознательно трактуется Газпромом как нарушение контрактных обязательств, очевидно, в политических, а не коммерческих целях, – отметила директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями Оператора ГТС Украины Ольга Белькова.

Напомним, уже забронированные мощности через Украину согласно транзитному соглашению с Газпромом используются менее чем на 40%.

Забронированные и оплаченные Газпромом мощности украинской ГТС на точке входа Суджа (расположенная на границе между Сумской областью (Украина) и Курской (Россия)) составляют 77,2 млн кубометров газа в сутки. При этом текущий фактический уровень транзита не превышает 43 млн кубометров в сутки.

Более того, во время действия форс-мажорных обстоятельств по точке входа Сохрановка (объект российские войска оккупировали в мае), Оператор ГТС Украины предоставил Газпрому возможность бесплатно перенести забронированные мощности с точки соединения Сохрановка на точку соединения Суджа в объеме 32,4 млн кубометров в сутки. Но этой опцией российская компания не воспользовалась.