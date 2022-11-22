Листопад, 22 в 16:39

Російський Газпром заявив, що 28 листопада почне додатково скорочувати транзит газу через Україну. Начебто через ситуацію навколо постачання палива до Молдови.

У компанії, мовляв, фіксують “осідання” в Україні російського газу, призначеного для постачання молдавським споживачам.

– Обсяг газу, що подається Газпромом на ГВС Суджа для транзиту до Молдови через територію України, перевищує фізичний обсяг, який передається на кордоні України з Молдовою, – обурюється російський газовий монополіст.

Сумарний накопичений “обсяг осідання” на території України росіяни оцінили в 52,52 млн кубометрів газу.

Зараз дивляться

– 21 листопада Молдовагаз відповідно до контракту сплатив Газпрому частину поставок за листопад. Обсяг фактично поставленого російського газу, щодо якого порушено оплату поточних поставок у листопаді, становить 24,945 млн куб. м газу. Сумарний накопичений обсяг “осідання” на території України – 52,52 млн куб. м газу. За збереження транзитного дисбалансу через Україну для споживачів Молдови, 28 листопада з 10:00 Газпром почне скорочення подачі газу на ГВС Суджа для транзиту через Україну в обсязі недопостачання, – йдеться в повідомленні Газпрому.

Утім, як наголосили в Операторі ГТС України (ОГТСУ), газ для Молдови ніде не “осідає”. А різниця в об’ємах пояснюється так званим віртуальним реверсом, який Молдова після довгих років напрацювань запровадила на точках з’єднання з Україною на початку вересня.

– Всі обсяги, які були прийняті на точці входу з РФ – Суджа, зокрема, для подальшого транспортування споживачам Молдови, були передані на точках виходу з України до Молдови – Олексіївка та Гребеники в повному обсязі. Це підтверджено всіма необхідними документами, які підписані з суміжними операторами, одним із яких є сам Газпром, – наголосили в ОГТСУ.

На думку українських фахівців, такими заявами Газпром прагне позбавити Молдову можливості використовувати українські ГТС та підземні сховища газу, а також заблокувати інструмент віртуального реверсу. А це, в свою чергу, посилить залежність країни від російського природного газу на початку опалювального сезону.

– Росія не вперше вдається до використання газу як інструменту політичного тиску. Йдеться про грубу маніпуляцію фактами задля обґрунтування свого рішення ще більше обмежити обсяги постачання газу до європейських країн. Запровадження типових європейських бізнес-правил роботи на міждержавних точках з’єднання свідомо трактується Газпромом як порушення контрактних зобов’язань, вочевидь, у політичних, а не комерційних цілях, – зазначила директорка з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями Оператора ГТС України Ольга Бєлькова.

Нагадаємо, вже заброньовані потужності через Україну згідно транзитної угоди з Газпромом наразі використовуються менше ніж на 40%.

Заброньовані та оплачені Газпромом потужності української ГТС на точці входу Суджа (розташована на кордоні між Сумською областю (Україна) та Курською областю (Росія)) складають 77,2 млн кубометрів газу на добу. При цьому поточний фактичний рівень транзиту не перевищує 43 млн кубометрів на добу.

Більш того, на час дії форс-мажорних обставин по точці входу Сохранівка (об’єкт російські війська окупували в травні), Оператор ГТС України надав Газпрому можливість безкоштовно перенести заброньовані потужності з точки з’єднання Сохранівка на точку з’єднання Суджа в обсязі 32,4 млн кубометрів на добу. Але цією опцією російська компанія не скористалася.