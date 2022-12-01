Евро и доллар в обменниках подорожали: курс валют на 1 декабря 2022 года
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Сегодня, 1 декабря, официальный курс европейской валюты Национальный банк Украины несколько снизился.
Сейчас евро стоит 37,91 грн, а днем ранее – 37,93 грн. То есть дешевле на 2 коп.
Официальный курс доллара с июля все еще без изменений – 36,56 грн. Однако в обменниках его стоимость выше.
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Какой курс валют в банках Украины 01.12.2022:
Курс валют у Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,3 грн
|41,3 грн
|Доллар
|39,5 грн
|40,0 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,2 грн
|41,15 грн
|Доллар
|39,95 грн
|40,5 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Евро
|38,2 грн
|39,3 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,7 грн
|41,3 грн
|Доллар
|40,1 грн
|40,5 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,0 грн
|41,35 грн
|Доллар
|39,8 грн
|40,4 грн
Ранее сообщалось, что Нацбанк на случай длительного отсутствия электроснабжения определил перечень из 760 дежурных отделений системно важных банков, которые будут предоставлять услуги клиентам.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк