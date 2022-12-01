Декабрь, 01 в 10:35

Сегодня, 1 декабря, официальный курс европейской валюты Национальный банк Украины несколько снизился.

Сейчас евро стоит 37,91 грн, а днем ранее – 37,93 грн. То есть дешевле на 2 коп.

Официальный курс доллара с июля все еще без изменений – 36,56 грн. Однако в обменниках его стоимость выше.

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Какой курс валют в банках Украины 01.12.2022:

Курс валют у Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,3 грн 41,3 грн Доллар 39,5 грн 40,0 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,2 грн 41,15 грн Доллар 39,95 грн 40,5 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта купівля продаж Евро 38,2 грн 39,3 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 40,7 грн 41,3 грн Доллар 40,1 грн 40,5 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,0 грн 41,35 грн Доллар 39,8 грн 40,4 грн

Ранее сообщалось, что Нацбанк на случай длительного отсутствия электроснабжения определил перечень из 760 дежурных отделений системно важных банков, которые будут предоставлять услуги клиентам.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк