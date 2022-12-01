Євро та долар в обмінниках здорожчали: курс валют на 1 грудня 2022 року
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Сьогодні, 1 грудня, офіційний курс європейської валюти Національний банк України трохи знизився.
Наразі євро коштує 37,91 грн, а днем раніше – 37,93 грн. Тобто, дешевше на 2 коп.
Офіційний курс долара з липня все ще без змін – 36,56 грн. Проте в обмінниках його вартість вища.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 01.12.2022:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,3 грн
|41,3 грн
|Долар
|39,5 грн
|40,0 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,2 грн
|41,15 грн
|Долар
|39,95 грн
|40,5 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,2 грн
|39,3 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,7 грн
|41,3 грн
|Долар
|40,1 грн
|40,5 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,0 грн
|41,35 грн
|Долар
|39,8 грн
|40,4 грн
Раніше повідомлялося, що Нацбанк на випадок тривалої відсутності електропостачання визначив перелік із 760 чергових відділень системно важливих банків, які надаватимуть послуги клієнтам.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк