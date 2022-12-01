Грудень, 01 в 10:35

Сьогодні, 1 грудня, офіційний курс європейської валюти Національний банк України трохи знизився.

Наразі євро коштує 37,91 грн, а днем раніше – 37,93 грн. Тобто, дешевше на 2 коп.

Офіційний курс долара з липня все ще без змін – 36,56 грн. Проте в обмінниках його вартість вища.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 01.12.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,3 грн 41,3 грн Долар 39,5 грн 40,0 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,2 грн 41,15 грн Долар 39,95 грн 40,5 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,2 грн 39,3 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 40,7 грн 41,3 грн Долар 40,1 грн 40,5 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,0 грн 41,35 грн Долар 39,8 грн 40,4 грн

Раніше повідомлялося, що Нацбанк на випадок тривалої відсутності електропостачання визначив перелік із 760 чергових відділень системно важливих банків, які надаватимуть послуги клієнтам.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк