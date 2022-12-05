Грудень, 05 в 18:59

Фрилансери – це люди, які самі собі шукають проєкти та можуть працювати на кілька компаній одночасно. Вони не прив’язані до однієї фірми чи роботодавця та зазвичай працюють віддалено, що дає їм можливість виконувати роботу з будь-якої точки планети.

Фриланс – це вільна віддалена робота без юридичного оформлення. У сучасному світі фрилансер може пропонувати свої послуги на різних інтернет-ресурсах, в месенджерах чи на сайтах з пошуку роботи. Найбільш поширені області для фрилансу: програмування, реклама, юриспруденція, журналістика, фотографія.

До 2022 року фриланс в Україні не мав жодного законного відображення. Проте 18 липня 2022 року Верховна Рада прийняла законопроєкт №5161, який напряму стосується всіх українських фрилансерів.

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Проєкт регулює питання нестандартних форм зайнятості для фахівців, які виконують роботу на непостійній основі, та пропонує нову форму трудових відносин.

Основне завдання закону: витягнути з тіні усіх фрилансерів та оформлювати їх відповідно до законодавства про працю.

Факти ICTV дізнавались, як українським фрилансерам вийти з тіні та почати сплачувати податки у 2023 році.

Вихід із тіні: як фрилансеру узаконити свою роботу

Адвокат Ростислав Кравець зазначає, що кожен фрилансер може сам вирішувати, потрібно сплачувати податки чи ні.

– Звичайно, у деяких випадках реєстрація ФОП є обов’язковою. Наприклад, у випадку, якщо потрібно отримати якийсь дозвіл чи ліцензію. Якщо ж особа займається індивідуальною діяльністю, ліцензії на роботу не потрібні, тож люди самі приймають рішення – реєструватися як ФОП та декларувати доходи чи ні, – зазначає Кравець.

Адвокат додає, що обов’язком кожного громадянина є сплата податків, однак змусити фрилансерів це робити неможливо.

У випадку, якщо вільнонайманець сам вирішує вийти з тіні та почати сплачувати податки, фрилансер повинен обрати форму своєї діяльності.

– Це може бути фізична особа – підприємець (ФОП), приватний підприємець, товариство з обмеженою відповідальністю або товариство з додатковою відповідальністю. Тобто це залежить від того, якою діяльністю займається фрилансер, який планується оборот, дохід тощо, – перераховує Кравець.

Адвокат застерігає: якщо фрилансер вирішує відкривати ФОП, він має розуміти, що тепер несе відповідальність усім майном, яке в нього є.

– З одного боку, ФОПи мають можливість працювати за спрощеною системою оподаткування та звітності, а з іншого – фізособа-підприємець несе відповідальність усім своїм майном, – додає адвокат.

Як фрилансерам відкрити ФОП

Спочатку необхідно звернутися до Державної реєстраційної служби України. Там потрібно буде написати відповідну заяву, зазначивши КВЕД своєї діяльності.

Також державному реєстратору потрібно надати заяву та копію паспорта. А наступного дня забрати виписку з Єдиного реєстру.

Коли виписка буде на руках, потрібно звернутися до Державної податкової служби України та знову написати заяву, у якій вказати бажану групу та відсоток сплати податку як ФОП та форму оподаткування (спрощену чи загальну).

За кілька днів потрібно повернутися до Податкової служби та забрати Витяг з реєстру платників податків. Там буде зазначено особисті дані фрилансера, група та відсоток ФОП і КВЕД. У податковій вам нададуть реквізити для сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) та відсотку з доходу.

Також вам потрібно буде відкрити у будь-якому українському банку спеціальний рахунок для ФОП. Через нього має проходити увесь ваш прибуток.

Відкрити ФОП можна також онлайн на порталі Дія. Для цього необхідно:

Авторизуватися в особистому кабінеті на порталі Дія за допомогою електронного підпису. Знайти послугу Автоматична реєстрація ФОП. Заповнити онлайн-форму на отримання послуги. Підписати електронним підписом та надіслати.

Заповнену заяву буде перевірено та автоматично надіслано до ЄДР для проведення державної реєстрації в автоматичному режимі без участі державного реєстратора.

Якщо ви обрали систему оподаткування (як загальну, так і спрощену), то відповідні відмітки проставляються в заяві про державну реєстрацію. Заява автоматично буде направлена до податкової за місцем вашої реєстрації або за місцем провадження господарської діяльності.