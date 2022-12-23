Декабрь, 23 в 15:37

Тяжелая и непрогнозируемая – именно такой называет ситуацию в украинской экономике Нина Южанина. Член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не разделяет оптимизм власти и заявления министра финансов об увеличении на 40% поступлений с НДС и росте внутреннего потребления.

В интервью для Фактов ICTV народный депутат Украины (фракция Европейская солидарность) Нина Южанина также рассказала о жалобах бизнеса, проблемах экономики и методиках подсчетов поступлений в бюджет, которыми оперируют власти.

По оценке депутата, в середине года возобновила свою деятельность в лучшем случае половина предприятий. Но уже с октября-ноября, когда россияне начали уничтожать нашу энергетику, – 45% восстановленных прекратили работу, подсчитала Нина Южанина.

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– Ситуация в экономике очень тяжелая, непрогнозируемая. Улучшение ожидалось где-то в сентябре, конечно, все потеряли надежду на то, что возобновят свои объемы производства довоенные. Или хотя бы начнут работать на большую мощность. Эти надежды были утрачены в октябре. Сразу после потери части энергетической инфраструктуры. И ограничений в работе, буквально по всем направлениям. Если мы не будем анализировать и говорить себе правду, действительно лучше не станет. Я наоборот считаю, что мы должны иметь здравый смысл для того, чтобы уметь сравнивать, анализировать, планировать, организовывать себя на работу. И делать все, ну хотя бы немного заблаговременно, — подчеркнула Южанина.

Заблаговременно, по мнению депутата, должна реагировать и действовать власть. Ведь уже в октябре стало понятно, что российский ракетный террор не прекратится и ситуация будет становиться все более критичной.

Вышло так, что люди и бизнес 2,5 месяца спасались самостоятельно, а парламент лишь на прошлой неделе отменил ввозную пошлину и НДС на генераторы, аккумуляторы и энергетическое оборудование.

– Готовиться к тому, как будет работать экономика, какой бизнес сможет работать. Кто вообще без достаточных энергетических ресурсов не может работать. Это нужно было думать. Потому что только на прошлой неделе приняты изменения в Таможенный кодекс и в Налоговый кодекс об освобождении от уплаты таможенных платежей, НДС и ввозных пошлин генераторов для людей и для юридических лиц, а также для тех, кто завозит большими партиями себе, то есть для торговых сетей. Очевидно, что в настоящее время огромное количество людей купили себе всю необходимую технику. И хотя бы элементарно себя обеспечили для жизнедеятельности и минимальной работы, – объяснила Южанина.

Оптимизм власти и заявления министра финансов Сергея Марченко британскому медиа The Economist об увеличении на 40% поступлений с НДС и росте внутреннего потребления очень удивляют бывшую главу налогового комитета Верховной Рады.

– А что же вы делали тогда в 2021 году? Баклуши били, выходит, что сейчас во время войны вы даете +41% НДС. Как это может быть вообще? Отчитывались о поступлении в бюджет за 11 месяцев (собрали на 13% больше, чем в 2021 году, — Ред.). Ну что вы говорите? Вы сравниваете абсолютные цифры этих 11 месяцев с абсолютными цифрами 2021 года. Такого быть не может. Вы в сравнительных цифрах сделайте, чтобы мы понимали, что у нас происходит, — отметила депутат.

Южанина добавила, что чем быстрее станет понятно, какой процент предприятий в Украине возобновили деятельность, сколько реально могут работать, тем скорее можно будет планировать, как будет жить страна дальше.

Она уточнила, что не стоит забывать и о необходимости социальных выплат, ведь “социальная составляющая никуда не делась”. Кроме того, есть еще выплаты пенсионерам и бюджетникам.

– Мы видим, что на самом деле крупные предприятия в подавляющем большинстве остановились. А это значит, что люди лишились рабочих мест. И если даже за ними рабочие места сохраняются, они не получают полноценную заработную плату. Где же здесь внутреннее потребление? Говорить о том, что у нас внутреннее потребление выросло, нельзя. Так откуда увеличение поступлений НДС в бюджет? – заявила депутат.

Нина Южанина также рекомендует обратить внимание на прогнозы и исследования Всемирного банка. А опубликованные там цифры ничего утешительного для Украины и украинцев в ближайшее время не демонстрируют.

Согласно оценкам, четверть населения Украины будет жить в бедности до конца этого года. А в следующем этот показатель может вырасти вдвое.

– У нас до конца года 25% населения будет жить в бедности. А в 2023 году эта цифра составит 55%. И абсолютно ничего за это время в стране не изменилось с момента объявления этих результатов. Мы видим, что у нас действительно произошло обеднение людей. А это значит, что внутреннее потребление значительно сократилось, – рассказала депутат.

Она добавила, что граждане сейчас покупают исключительно продукты и самые необходимые вещи.

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Еще одна проблема последних месяцев – возмещение НДС. По словам Южаниной, сейчас бизнес массово на это жалуется, ведь возвращение налога на добавленную стоимость (НДС) происходит выборочно и в ручном, а не автоматическом режиме. Депутат отметила, что в таких условиях нормальная деятельность бизнеса невозможна.

– Совершенно очевидно, что сейчас последние деньги сдираются с предприятий из-за того, что идет массовая блокировка налоговых накладных по НДС. А это значит, что предприятие не может воспользоваться частью уже уплаченного налога. И по второму кругу уплачивает в бюджет увеличенную сумму. Это прекращенное возмещение НДС, которое происходит исключительно в ручном режиме. Вымывание оборотных средств у бизнеса всегда будет иметь плохой конец. И ожидать, что в дальнейшем так можно будет перебиваться, я честно скажу: это просто издевательство над бизнесом, над тем, кто остался и хочет работать. Этого не будет. Чудес таких не бывает в экономике. Мы должны давать возможность работать, — рассказала Южанина.

Бывшая глава налогового комитета Верховной Рады уверена, что каждая норма закона должна четко выполняться властью. Ибо одних заявлений и деклараций недостаточно.

Чрезвычайно важно, чтобы власти выполняли и вовремя выдавали все подзаконные нормативные документы, которые регулируют деятельность предприятий, подвергшихся российским атакам.

Сейчас собралось множество жалоб, обращает внимание Южанина. Но до сих пор нет перечня пострадавших от войны территорий. Нет перечня товаров и работ, которые бизнес может предоставлять без уплаты дополнительного налога.

– Мы же хотим ответственности нашего бизнеса. А так выходит, что бизнес действительно платит налоги. У нас, может быть, не платят те, кто никогда не платил. А это как раз не маленькие и не средние. Это, знаете ли, “батальон Монако” и их бизнес в Украине, который продолжает выкачивать отсюда деньги. Больше всего схем закладывается именно ими. Остальные, кроме того, что платят налоги, еще очень много помогают Вооруженным силам и другим формированиям для победы, — отметила депутат.

По словам Южаниной, исполнительная власть не успевает формировать все необходимые документы (реестры, перечни, порядки) и утверждать их. В то же время, Украина с февраля находится в условиях полномасштабной войны. Поэтому все уже должно работать так, чтобы было понятно, “что еще каждый может на своем месте сделать для того, чтобы помогать победить” нашей стране.

В скором времени мы можем ощутить проблемы в банковской системе, предостерегает Нина Южанина. Несмотря на то, что Национальный банк делал и делает все для того, чтобы безналичные расчеты проходили без задержки и без осложнений.

Южанина обращает внимание на проблемы со связью и быстрый рост наличных расчетов.

– Всю осень аграрная продукция скупалась за огромные деньги, которые развозились прямо по фермерам, оплачивалось исключительно за наличные. Здесь, мне кажется, недостаточно тех шагов, которые сейчас предлагаются. Потому что и кассовое обслуживание дорожает. Потому что каждое отделение сейчас нужно снабдить генератором, обеспечить горючим, — объяснила она.

Бывшая глава налогового комитета ВР обращает внимание и на местные бюджеты. В конце года снова традиционная ситуация: на счетах по всему государству более 146 млрд грн. И их точно не удастся использовать до 31 декабря 2022 года.

Еще одна проблема – восстановление разрушенного войной имущества.

– У нас сейчас на счетах местных бюджетов и бюджетных территориальных организаций находится 146,5 млрд грн. Это огромная сумма на самом деле. А на 1 сентября эта сумма составляла 132 млрд грн. Я думала, что мы уже сформируем определенные программы помощи на местах для восстановления и выплат для пострадавших, для покрытия материального ущерба. Но все это в такой стадии даже не принятия, а больше обсуждения, — сообщила депутат.

Она подчеркнула, что для украинских граждан это ситуация неизвестности. Они ожидают возмещения, которое анонсировали власти.

– Пообещали, заявили, что мы все возместим. Заявили, что нужно собирать документы и вызывать комиссию. Хотелось бы, чтобы это вовремя делалось. И не после событий, а хотя бы во время событий можно было понять, что может получить человек для того, чтобы: а) остаться здесь работать, б) продолжить свою деятельность, — говорит нардеп.

Нина Южанина убеждена, что нужно иметь точное количество граждан, уехавших за границу с начала полномасштабной войны. Кроме того, следует систематизировать информацию о количестве безработных и пострадавших или потерявших имущество.