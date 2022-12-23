Грудень, 23 в 15:37

Важка і непрогнозована – саме такою називає ситуацію в українській економіці Ніна Южаніна. Членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики не поділяє оптимізм влади та заяви міністра фінансів про збільшення на 40% надходжень із ПДВ і зростання внутрішнього споживання.

В інтерв’ю для Фактів ICTV народна депутатка України (фракція Європейська солідарність) Ніна Южаніна також розповіла про скарги бізнесу, проблеми економіки та методики підрахунків надходжень до бюджету, якими оперує влада.

За оцінкою депутатки, в середині року відновили свою діяльність у кращому разі половина підприємств. Та вже з жовтня-листопада, коли росіяни почали знищувати нашу енергетику – 45% відновлених припинили свою роботу, підрахувала Ніна Южаніна.

Зараз дивляться

– Ситуація в економіці дуже тяжка, непрогнозована. Покращення очікувалося десь у вересні, звісно, всі втратили надію на те, що відновлять свої обсяги виробництва довоєнні. Чи хоча б почнуть працювати на більшу потужність. Ці сподівання були втрачені в жовтні. Відразу після втрати частини інфраструктури енергетичної. І обмежень у роботі, буквально за всіма напрямками. Якщо ми не будемо аналізувати і говорити собі правду, насправді краще не стане. Я навпаки вважаю, що ми повинні мати здоровий глузд для того, щоб уміти порівнювати, аналізувати, планувати, організовувати себе на роботу. І робити все, ну хоча би трішки завчасніше, – наголосила Южаніна.

Завчасно, на думку депутатки, має реагувати і діяти влада. Адже вже у жовтні стало зрозуміло, що російський ракетний терор не припиниться і ситуація щоразу ставатиме критичнішою.

Вийшло так, що люди і бізнес 2,5 місяця рятувалися самостійно, а парламент лише минулого тижня скасував ввізне мито та ПДВ на генератори, акумулятори та енергетичне обладнання.

– Готуватися до того, як буде працювати економіка, який бізнес зможе працювати. Хто взагалі без достатніх енергетичних ресурсів не може працювати. Це все треба було думати. Тому що лише минулого тижня ухвалені зміни в Митний кодекс і в Податковий кодекс щодо звільнення від сплати митних платежів, ПДВ і ввізного мита генераторів для людей і для юридичних осіб, а також для тих, хто завозить великими партіями собі, тобто для торгівельних мереж. Очевидно, що на цей час величезна кількість людей купили собі всю цю необхідну техніку. І хоча б елементарно себе забезпечили для життєдіяльності та для мінімальної роботи, – пояснила Южаніна.

Оптимізм влади та заяви міністра фінансів Сергія Марченка британському медіа The Economist про збільшення на 40% надходжень із ПДВ і зростання внутрішнього споживання неабияк дивують колишню очільницю податкового комітету Верховної Ради.

– А що ж ви робили тоді у 2021 році? Байдики били, виходить, що зараз під час війни ви даєте +41% ПДВ. Як це може бути взагалі? Звітували про надходження до бюджету за 11 місяців (що зібрали на 13% більше, ніж у 2021 році, – Ред.). Ну що ви говорите? Ви порівнюєте абсолютні цифри цих 11 місяців до абсолютних цифр 2021 року. Такого не може бути. Ви в порівняльних цифрах зробіть, щоб ми розуміли: що в нас відбувається, – зазначила депутатка.

Южаніна додала, що чим швидше стане зрозуміло, який відсоток підприємств в Україні відновили діяльність, скільки з них реально можуть працювати, тим швидше можна буде планувати, як житиме країна далі.

Вона уточнила, що не варто забувати й про необхідність соціальних виплат, адже “соціальна складова нікуди не поділася”. Крім того, є ще виплати пенсіонерам та бюджетникам.

– Ми бачимо, що насправді великі підприємства в переважній більшості зупинилися. А це означає, що люди втратили робочі місця. І якщо навіть за ними робочі місця зберігаються, вони не отримують повноцінно заробітну плату. То де ж тут внутрішнє споживання? Говорити про те, що у нас внутрішнє споживання виросло, не можна. То звідки ж збільшення надходжень ПДВ в бюджет? – заявила депутатка.

Ніна Южаніна також радить звернути увагу на прогнози і дослідження Світового банку. А цифри, які там опублікували, нічого втішного для України та українців найближчим часом не демонструють.

Згідно з оцінками, чверть населення України житиме в бідності до кінця поточного року. А наступного цей показник може зрости вдвічі.

– У нас до кінця року 25% населення житиме в бідності. А в 2023 році ця цифра сягатиме 55%. І абсолютно нічого за цей час в країні не змінилося з часу оголошення цих результатів. Ми бачимо, що в нас справді відбулося значне збідніння людей. А це означає, що внутрішнє споживання значно скоротилося, – розповіла депутатка.

Вона додала, що громадяни зараз купують винятково харчі та найнеобхідніші речі.

Читайте МВФ оцінив потреби України у зовнішньому фінансуванні

Ще одна проблема останніх місяців – відшкодування ПДВ. За словами Южаніної, нині бізнес масово на це нарікає, адже повернення податку на додану вартість (ПДВ) відбувається вибірково і у ручному, а не автоматичному режимі. Депутатка зазначила, що в таких умовах нормальна діяльність бізнесу неможлива.

– Абсолютно ж очевидно, що зараз останні гроші здираються з підприємств через те, що йде масове блокування податкових накладних по ПДВ. А це означає, що підприємство не може скористатися частиною вже сплаченого податку. І по другому колу сплачує до бюджету збільшену суму. Це припинене відшкодування ПДВ, яке йде виключно в ручному режимі. Вимивання обігових коштів у бізнесу завжди матиме поганий кінець. І очікувати, що в подальшому так можна буде перебиватися, я чесно скажу: це просто знущання з бізнесу, з того, хто залишився і хоче працювати. Цього не буде. Див таких не буває в економіці. Ми маємо давати можливість працювати, – розповіла Южаніна.

Колишня очільниця податкового комітету Верховної Ради впевнена, що кожна норма закону має чітко виконуватися владою. Бо одних заяв та декларацій недостатньо.

Надзвичайно важливо, щоб влада виконувала і вчасно видавала всі підзаконні нормативні документи, які регулюють діяльність підприємств, що зазнали російських атак.

Нині зібралася величезна кількість скарг, звертає увагу Южаніна. Але досі немає переліку територій, які постраждали від війни. Немає переліку товарів і робіт, які бізнес може надавати без сплати додаткового податку.

– Ми ж хочемо відповідальності нашого бізнесу. А так виходить, що бізнес насправді сплачує податки. У нас, можливо, не платять ті, хто ніколи не платив. А це якраз не маленькі, і не середні. Це, знаєте, “батальйон Монако” і їхній бізнес в Україні, який продовжує викачувати звідси гроші. Найбільше схем закладається саме ними. Решта, крім того що сплачують податки, ще дуже багато допомагають Збройним силам та іншим формуванням для перемоги, – зазначила депутатка.

За словами Южаніної, виконавча влада не встигає формувати всі необхідні документи (реєстри, переліки, порядки) та затверджувати їх. Водночас Україна з лютого перебуває в умовах повномасштабної війни. Тож все вже має працювати так, щоб було зрозуміло, “що ще кожен може на своєму місці зробити для того, щоб допомагати перемогти” нашій країні.

Незабаром ми можемо відчути проблеми у банківській системі, застерігає Ніна Южаніна. Попри те, що Національний банк робив і робить все для того, щоб безготівкові розрахунки проходили без затримки і без ускладнень.

Южаніна звертає увагу на проблеми зі зв’язком та швидке зростання готівкових розрахунків.

– Всю осінь аграрна продукція скуповувалася за величезні гроші, які розвозилися просто по фермерах, оплачувалося виключно за готівку. Тут, мені здається, недостатньо тих кроків, які зараз пропонуються. Тому що і касове обслуговування дорожчає. Бо кожне відділення зараз треба забезпечити генератором, забезпечити пальним, – пояснила вона.

Колишня очільниця податкового комітету ВР звертає увагу і на місцеві бюджети. Наприкінці року знову традиційна ситуація: на рахунках по всій державі понад 146 млрд грн. І їх точно не вдасться використати до 31 грудня 2022 року.

Ще одна проблема – відновлення зруйнованого війною майна.

– У нас зараз на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних організацій територіальних знаходиться 146,5 млрд грн. Це величезна сума насправді. А на 1 вересня ця сума становила 132 млрд грн. Я думала, що ми вже сформуємо певні програми допомоги на місцях для відновлення і виплат для постраждалих осіб, для покриття матеріальних збитків. Але все це в такій стадії навіть не ухвалення, а більше обговорення, – повідомила депутатка.

Вона наголосила, що для українських громадян це ситуація невідомості. Вони очікують на відшкодування, яке анонсувала влада.

– Пообіцяли, заявили, що ми все відшкодуємо. Заявили, що потрібно збирати документи і викликати комісію. Хотілося б, щоб це вчасно робилося. І не після подій, а хоча б під час подій можна було зрозуміти, що може отримати людина для того, щоб: а) залишитися тут працювати, б) продовжити свою діяльність, – каже нардеп.

Ніна Южаніна переконана, що потрібно мати точну кількість громадян, які виїхали за кордон з початку повномасштабної війни. Крім того, слід систематизувати інформацію про кількість безробітних і тих, хто постраждав чи втратив майно.