Февраль, 02 в 14:46

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за войны экономика Украины в прошлом году сократилась на треть, однако в этом году ожидается рост на 0,3%.

Об этом он заявил немецкому журналу Spiegel.

– По предварительным оценкам, падение за 2022 год составляет более 30%. Треть нашей экономики исчезла… Инфляция немного превышает 26%, – сказал Денис Шмыгаль.

Из-за военных действий многие предприятия были физически уничтожены, например, Азовсталь — один из ведущих производителей металла в Украине.

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Но, несмотря на такое падение, украинская экономика уплатила на 10% больше налогов, чем в 2021 году. Глава правительства объяснил это тем, что предприниматели чувствуют ответственность и хотят поддержать армию и страну.

– Все налоги, которые мы собирали, шли на армию. Другая половина бюджета финансируется благодаря помощи наших партнеров, в частности, Германии, — отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство Германии передало Украине грант в 1 млрд евро и за сотни миллионов евро ссуд на восстановление украинского энергетического сектора и других сфер.

Что касается перспектив на 2023 год, то прогнозируется рост ВВП в 0,3%. Это при условии, что война будет продолжаться в течение года и Россия будет атаковать ракетами энергетическую инфраструктуру.

Дефицит бюджета планируется на уровне около 38 млрд долларов.

Кроме того, Украина получает 18 млрд евро от ЕС, еще 10 млрд долларов от США. Сейчас Киев работает с Международным валютным фондом над новой программой структурной помощи, предусматривающей выделение 16-20 млрд долларов в течение четырех лет.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что программа восстановления Украины станет крупнейшим проектом со времен Второй мировой войны.