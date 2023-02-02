Лютий, 02 в 14:46

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через війну економіка України торік скоротилася на третину, проте цього року очікується зростання на 0,3%.

Про це він заявив німецькому журналу Spiegel.

– За попередніми оцінками, падіння за 2022 рік становить понад 30%. Третина нашої економіки зникла… Інфляція дещо перевищує 26%, – сказав Денис Шмигаль.

Через воєнні дії багато підприємств були фізично знищені, наприклад Азовсталь – один із провідних виробників металу в Україні.

Зараз дивляться

Та попри таке падіння, українська економіка сплатила на 10% більше податків, ніж у 2021 році. Очільник уряду пояснив це тим, що підприємці відчувають відповідальність і хочуть підтримати армію та країну.

– Усі податки, які ми збирали, йшли на армію. Інша половина бюджету фінансується завдяки допомозі наших партнерів, зокрема Німеччини, – зауважив Денис Шмигаль.

За його словами, уряд Німеччини передав Україні грант в 1 млрд євро та за сотні мільйонів євро позик на відновлення українського енергетичного сектору та інших сфер.

Щодо перспектив на 2023 рік, то прогнозується зростання ВВП 0,3%. Це за умови, що війна триватиме впродовж року і Росія надалі атакуватиме ракетами енергетичну інфраструктуру.

Дефіцит бюджету планується на рівні майже 38 млрд доларів.

Крім того, Україна отримує 18 млрд євро від ЄС, ще 10 млрд доларів від США. Зараз Київ працює з Міжнародним валютним фондом над новою програмою структурної допомоги, яка передбачає виділення 16-20 млрд доларів впродовж чотирьох років.

Раніше Денис Шмигаль під час онлайн-виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що програма відновлення України стане найбільшим проєктом відбудови з часів Другої світової війни.