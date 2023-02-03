Евро подорожал на 34 копейки: курс валют в Украине на 3 февраля
Фото: Unsplash
Сегодня, 3 февраля, официальный курс европейской валюты вырос на 34 коп. – до 40,17 грн. Накануне Нацбанк Украины установил курс евро на уровне – 39,83 грн.
Официальный курс доллара все еще без изменений – 36,56 грн.
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,35 грн
|43,35 грн
|Доллар
|39,4 грн
|39,9 грн
Курс валют в Ощадбанке:
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|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,80 грн
|43,80 грн
|Доллар
|39,80 грн
|40,60 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|43,10 грн
|43,95 грн
|Доллар
|39,70 грн
|40,45 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|42,60 грн
|43,85 грн
|Доллар
|39,80 грн
|40,30 грн
Курс валют в ПУМБ:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|43,25 грн
|44,25 грн
|Доллар
|39,75 грн
|40,75 грн
В обменниках доллар в среднем можно купить за 40,00 грн, а продать по 40,15 грн. Евро в среднем стоит 43,39-43,65 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ
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