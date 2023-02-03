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Факты / Україна / Экономика

Евро подорожал на 34 копейки: курс валют в Украине на 3 февраля

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Евро подорожал на 34 копейки: курс валют в Украине на 3 февраля
Фото: Unsplash

Сегодня, 3 февраля, официальный курс европейской валюты вырос на 34 коп. – до 40,17 грн. Накануне Нацбанк Украины установил курс евро на уровне – 39,83 грн.

Официальный курс доллара все еще без изменений – 36,56 грн.

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,35 грн 43,35 грн
Доллар 39,4 грн 39,9 грн

Курс валют в Ощадбанке:

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Валюта покупка продажа
Евро 42,80 грн 43,80 грн
Доллар 39,80 грн 40,60 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,95 грн 40,04 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 43,10 грн 43,95 грн
Доллар 39,70 грн 40,45 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 42,60 грн 43,85 грн
Доллар 39,80 грн 40,30 грн

Курс валют в ПУМБ:

Валюта покупка продажа
Евро 43,25 грн 44,25 грн
Доллар 39,75 грн 40,75 грн
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В обменниках доллар в среднем можно купить за 40,00 грн, а продать по 40,15 грн. Евро в среднем стоит 43,39-43,65 грн.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкПУМБ

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