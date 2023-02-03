Февраль, 03 в 9:48

Сегодня, 3 февраля, официальный курс европейской валюты вырос на 34 коп. – до 40,17 грн. Накануне Нацбанк Украины установил курс евро на уровне – 39,83 грн.

Официальный курс доллара все еще без изменений – 36,56 грн.

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 42,35 грн 43,35 грн Доллар 39,4 грн 39,9 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Сейчас смотрят Валюта покупка продажа Евро 42,80 грн 43,80 грн Доллар 39,80 грн 40,60 грн Курс валют в Монобанке: Валюта покупка продажа Евро 38,95 грн 40,04 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн Курс валют в Райффайзен банке: Валюта покупка продажа Евро 43,10 грн 43,95 грн Доллар 39,70 грн 40,45 грн Курс валют в УкрСиббанке: Валюта покупка продажа Евро 42,60 грн 43,85 грн Доллар 39,80 грн 40,30 грн Курс валют в ПУМБ: Валюта покупка продажа Евро 43,25 грн 44,25 грн Доллар 39,75 грн 40,75 грн Читайте Давление на валюту сокращается: эксперт спрогнозировал курс доллара в феврале В обменниках доллар в среднем можно купить за 40,00 грн, а продать по 40,15 грн. Евро в среднем стоит 43,39-43,65 грн. Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ

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