Лютий, 14 в 20:17

Національний банк України відмовиться від фіксованого курсу гривні до долара, коли для цього виникнуть передумови. Це може статися ще до закінчення повномасштабної війни.

Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю виданню Економічна правда.

– Ми завжди говорили, що фіксація обмінного курсу – це тимчасове рішення. Ми залишаємося прихильниками плаваючого обмінного курсу, зрозуміло, що в поточних умовах “керовано плаваючого”, і будемо повертатися до цього режиму, як тільки для цього будуть передумови, – зазначив він.

Як відомо, на початку повномасштабної війни Нацбанк зафіксував курс національної валюти на рівні 29,25 грн за долар. А в липні НБУ підвищив офіційний курс гривні на 25%, до 36,57 грн/долар.

Зараз дивляться

За словами Ніколайчука, наразі режим фіксованого курсу залишається актуальним. Він допомагає забезпечувати цінову та фінансову стабільність, з огляду на існування суттєвого розриву між попитом та пропозицією на валютному ринку.

Ніколайчук також перерахував три фактори, які дозволять відмовитися від фіксованого курсу гривні та повернутися до плаваючого:

1. Найважливіша передумова – це поява “номінального якоря для економіки”, який стане альтернативою до фіксованого курсу. В НБУ вважають, що таким “якорем” може бути показник інфляції.

2. Валютний ринок має стати менш чутливим до ситуативних факторів.

3. Покращення стану валютного ринку та його більша збалансованість.

– Також я би ще сюди додав відновлення статусу та дієвості облікової ставки як основного монетарного інструменту, – додав Ніколайчук.

На запитання, чи може НБУ відмовитися від фіксованого курсу гривні вже в 2023 році, він повідомив, що “це не найближча перспектива”. Однак це може статися ще до зникнення ризиків, пов’язаних із повномасштабною війною.

– Але я не можу виключати того, що ми матимемо ці передумови ще до закінчення періоду високих безпекових ризиків. Водночас повернення до “плавання” не означатиме “ралі” на валютному ринку. Будь-який перехід буде дуже поступовим… Це необхідно для того, щоб перехід до “плавання” не генерував шоків ані для валютного ринку, ані для економіки, – уточнив Ніколайчук.

Нещодавно голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що офіційний курс гривні до долара залишатиметься фіксованим доти, доки ситуація на валютному ринку покращиться та стабілізуються інфляційні очікування.

Джерело: Економічна правда