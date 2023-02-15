Национализация Приватбанка: Верховный суд принял окончательное решение
В среду, 15 февраля, большая палата Верховного суда приняла окончательное решение по делу по иску Александра Дубилета. Таким образом, возвращение национализированного в 2016 году Приватбанка его бывшим собственникам стало невозможным.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
– Заслушав позиции сторон по делу по иску бывшего председателя правления Приватбанка Дубилета, который годами пытался через суды вернуть себе акции государственного банка из-за обжалования договоров, заключенных в процессе его национализации, Верховный суд удовлетворил кассационные жалобы Приватбанка и Кабинета министров, – говорится в заявлении.
Таким образом, Большая палата подтвердила безапелляционность применения закона Украины №590-ІХ, прямо запрещающего возвращение акций, выведенных с рынка банков, их бывшим владельцам.
Также подтверждена позиция суда первой инстанции, который еще в 2021 году закрыл производство по делу по иску Дубилета, применив положения закона, согласно которому единственно возможным способом защиты прав бывших участников банка в случае их нарушения является возмещение причиненного ущерба в денежной форме.
Пресс-служба банка отмечает, что особенная важность этого дела в том, что от его результата зависело рассмотрение еще более 40 подобных исков, из-за которых экс-владельцы Приватбанка и их сателлиты пытались оспорить законность национализации.
Ранее Александр Дубилет был объявлен в розыск. Он фигурирует в деле о махинациях в финучреждении до его национализации.
Напомним, Приватбанк национализировали в декабре 2016 года благодаря покупке 100% акций банка за 1 гривну. Нацбанк сообщал, что по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский прямо владел 41,6572% акций банка, и еще 16,5748% – имел в собственности косвенно через компанию Triantal Investments Ltd.
Геннадий Боголюбов прямо и косвенно владел 41,5769% акций банка.
Александр Дубилет был владельцем 2,7249% акций банка.