Націоналізація Приватбанку: Верховний суд ухвалив остаточне рішення

Лютий, 15 в 17:47

У середу, 15 лютого, велика палата Верховного суду прийняла остаточне рішення у справі за позовом Олександра Дубілета. Таким чином, повернення націоналізованого у 2016 році приватбанку його колишнім власникам стало неможливим.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби банку.

– Заслухавши позиції сторін у справі за позовом колишнього голови правління Приватбанку Дубілета, який роками намагався через суди повернути собі акції державного банку через оскарження договорів, укладених у процесі його націоналізації, Верховний суд задовольнив касаційні скарги Приватбанку та Кабінету міністрів, – сказано в заяві.

Таким чином, Велика палата підтвердила безапеляційність застосування закону України № 590-ІХ, який прямо забороняє повернення акцій виведених з ринку банків їх колишнім власникам.

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Також підтвержена позиція суду першої інстанції, який ще в 2021 році закрив провадження у справі за позовом Дубілета, застосувавши положення закону, згідно з яким єдиним можливим способом захисту прав колишніх учасників банку в разі їх порушення є відшкодування завданої шкоди в грошовій формі.

Пресслужба банку зазначає, що особлива важливість цієї справи в тому, що від її результату залежав розгляд ще понад 40 подібних позовів, через які ексвласники Приватбанку та їхні сателіти намагались оскаржити законність націоналізації.

Раніше Олександра Дубілета оголосили в розшук. Він фігурує у справі про махінації у фінустанові до її націоналізації.

Нагадаємо, Приватбанк націоналізували у грудні 2016 року завдяки купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. Нацбанк повідомляв, що станом на 21 грудня Ігор Коломойський прямо володів 41,6572% акцій банку, та ще 16,5748% – мав у власності опосередковано, через компанію Triantal Investments Ltd.

Геннадій Боголюбов прямо і опосередковано володів 41,5769% акцій банку.

Олександр Дубілет був власником 2,7249% акцій банку.