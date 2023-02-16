Февраль, 15 в 23:15

США намерены в течение ближайших месяцев передать Украине $9,9 млрд бюджетной поддержки, которую ранее утвердил американский Конгресс.

Об этом во время брифинга заявила директор Офиса международной помощи Госдепартамента США Дафна Рэнд.

— С момента вторжения США предоставили $13 млрд бюджетной поддержки Правительства Украины, и во взаимодействии с Конгрессом в течение следующих месяцев мы планируем предоставить $9,9 млрд, — сказала она.

По ее словам, указанное финансирование будет направлено на ослабление дефицита в бюджете Украины, который вызван полномасштабным российским вторжением.

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В частности, предоставленные средства помогут Киеву поддержать предоставление основных услуг для украинцев и обеспечивать работу больниц, школ, пожарных служб и других бюджетных учреждений.

Директор Офиса международной помощи Госдепа добавила, что Вашингтон продолжит сотрудничать с правительством Украины, чтобы “поддерживать его оперативный потенциал и предоставлять дополнительную финансовую поддержку при необходимости”.

Дафна Рэнд заявила, что Соединенные Штаты также окажут поддержку для восстановления энергетического сектора Украины. Кроме того, по ее словам, США предоставят гуманитарную поддержку, в частности, для разминирования украинских территорий.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, Украина планирует привлечь от США, Всемирного банка и других доноров более $2 млрд на финансирование критически важных расходов.