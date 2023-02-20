Февраль, 20 в 9:52

В понедельник, 20 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 38,84 грн/€1. Это на 27 копеек дешевле, чем вчера.

Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

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Какой курс валют в банках Украины 20.02.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,9 41,9 Доллар 39,2 39,7

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,65 42,60 Доллар 39,55 40,35

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,17 40,35 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,80 42,50 Доллар 39,10 39,95

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,40 42,40 Доллар 39,45 39,90

Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк