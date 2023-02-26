Лютий, 25 в 22:08

Ціни на автомобільне пальне (бензин і дизель) у березні 2023 року не зазнають суттєвих змін, оскільки сьогодні відсутні фактори, які б дестабілізували ситуацію на ринку.

Про це в коментарі Фактам ICTV заявив економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

– Я думаю, що він (ринок пального, – Ред.) буде триматись приблизно на цьому рівні, який є сьогодні. Жодних якихось, на мій погляд, дестабілізуючих факторів сьогодні немає. Ціна на барель нафти марки Brent більш-менш стабільна, вона коливається на $1, це не суттєво впливає на загальний обсяг вартості пального, яке сьогодні Україна отримує, – сказав він.

Експерт впевнений, що ціни протримаються на тому ж рівні, що є зараз.

Зараз дивляться

Пендзин каже, що погодний фактор, який може змінитись разом з потеплінням у березні, не такий важливий, як частота відключень електроенергії, якої останнім часом на території України можна спостерігати все менше.

Водночас, за словами члена Економічного дискусійного клубу, стабілізація енергетичної системи України навряд вплине на ситуацію на ринку пального, оскільки українська влада має намір повернути акцизи на пальне до того рівня, які були до війни.

– Сьогодні пальне платить податок на додану вартість (ПДВ) 7%, там є що міняти, тому я думаю, що пальне точно дешевшати не буде. Але я думаю, що воно і дорожчати не буде, – сказав він.

Нагадаємо, фінансовий аналітик Олексій Лупоносов казав, що ціни на пальне можуть зазнати змін після закінчення опалювального сезону, оскільки Нацбанк може провести корекцію курсу гривні.