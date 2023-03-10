Березень, 10 в 17:44

Слово інфляція викликає у більшості неприємні відчуття. Перше, що спадає на думку, – космічні ціни на товари та знецінення гривні.

Насправді інфляція відображає зниження купівельної спроможності грошової одиниці (в нашому випадку, української гривні).

Директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський зазначає, що інфляція – це швидкість зміни цін в економіці, тобто це не самі ціни.

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Факти ICTV дізнавалися, що таке індекс інфляції, про що свідчить цей показник та який він у 2023 році.

Що таке індекс інфляції 2023: на що впливає

Фінансовий аналітик Олексій Лупоносов зазначає, що інфляція – це явище, яке показує, що на певному проміжку часу якась послуга чи продукція будуть коштувати більше, ніж певний час тому.

Тобто інфляція показує наскільки знецінюється наша грошова одиниця.

– Індекс інфляції – це складний показник, який в середньому показує наскільки менше ми можемо купити товарів та послуг за 1 грн протягом, наприклад, одного року, – каже фінансовий аналітик.

Як розраховують індекс інфляції? В усьому світі це показник вираховують наступним чином – беруть певну групу товарів та послуг та дивляться, на скільки вони зросли в ціні за рік.

Лупоносов додає, що індекс інфляції може бути відʼємний та позитивний.

– Відʼємний – це коли відбулася дефляція (тобто на 1 грн ми можемо купити більше товарів), а позитивний – це інфляція (тобто ми можемо купити менше товарів та послуг на 1 грн), – розповідає фінансовий аналітик.

Експерт додає, що кожен українець може вирахувати власний індекс інфляції. Наприклад, порахувати суму борщового набору рік тому та зараз.

– На жаль, сьогодні в Україні немає чіткого алгоритму розрахунку цього показника. Індекс інфляції – це не просто якийсь показник, який розраховують для того, аби дізнатися наскільки ми стали гірше жити! Індекс інфляції – дуже важливий показник, який враховується під час розрахунків зарплат, пенсій, прожиткового мінімуму тощо, – зазначає фінансовий аналітик.

Олексій Лупоносов додає, що від правильного розрахунку індексу інфляції формується рівень життя українців. Тому дуже важливо правильно розрахувати цей показник!

Індекс інфляції 2023

Інфляція на споживчому ринку в лютому 2023 року порівняно із січнем 2023 року становила 0,7%, а з початку року – 1,5%.

Базова інфляція в лютому 2023 року порівняно із січнем 2023 року становила 0,5%, з початку року – 1,2%.

Індекс інфляції за січень 2023

Інфляція на споживчому ринку в січні 2023 року порівняно із груднем 2022 року становила 0,8%, із січнем 2022 року – 26,0%. Індекс інфляції в Україні у січні 2023 склав 100,8%.

На споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше (на 6,4% та 4,4%) подорожчали овочі та фрукти.

На 2,0-0,5% зросли ціни на яйця, молоко, безалкогольні напої, хліб, масло, мʼясо та мʼясопродукти, сири, соняшникову олію.

Водночас на 3,3-0,2% подешевшали продукти переробки зернових, рис, сало, цукор тощо.

Індекс споживчих цін обчислює Державна служба статистики України, а публікується індекс інфляції не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним.

Тобто чекати на індекс інфляції за березень 2023 року потрібно 10 квітня 2023 року.