Україна збільшить військові видатки на більше ніж пів трильйона грн – Железняк

Березень, 12 в 13:50

Україна збільшить військові видатки на більше ніж пів трильйона грн.

Про це у своєму Тelegram-каналі розповів народний депутат Ярослав Железняк.

– Так, це не помилка, збільшення на 500+ млрд грн, – написав він.

Нардеп зауважив, що це найбільше збільшення бюджету в історії України, та додав, що зміни плануються вже цього місяця.

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– Кілька тижнів тому, коли парламент ухвалював мою правку про можливість залучити +52 млрд грн на армію, я одразу попереджав, що нам буде потрібно ще більше грошей. Виходить в раз 10 більше, – розповів Железняк.

Раніше ми розповідали, що дефіцит держбюджету майже на 70% покривається із зовнішніх джерел.

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолани Підласої, від міжнародних партнерів до державного бюджету надійшло вже 171,9 млрд грн, найбільша частка – це макрофінансова кредитна допомога від ЄС (€3 млрд) та грантова допомога від США ($1 млрд).