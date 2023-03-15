Стоимость борщевого набора: почему некоторые овощи за год подорожали вдвое, другие — упали в цене

Март, 15 в 9:53

За год некоторые овощи из борщевого набора подорожали в 2-2,5 раза, например лук и морковь, а картофель и свекла наоборот — подешевели. Причины ценовых колебаний на традиционные украинские овощи в эфире телемарафона объяснил экономический эксперт, член правления Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

— Традиционно 35% украинского лука — это была Херсонская область, но в этом году она не пришла. Опять же, мы имели сезонные колебания цен, и всегда где-то в начале апреля из Туркменистана в Украину шел импортированный лук. В этом году он точно не пойдет, прежде всего потому, что раньше эти поставки шли транзитом через территорию страны-оккупанта, — объяснил он.

По его словам, Украина сменила страны-импортеров лука — сейчас это Польша и Египет, хотя планировалась также Турция, но из-за землетрясения у нее возникли проблемы с экспортом продовольствия.

Эксперт прогнозирует, что вскоре немного снизится цена на лук из Египта, поскольку там завершается сбор урожая.

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В то же время снижение цен на картофель и свеклу Пендзин объясняет тем, что этих овощей сейчас очень много на рынке.