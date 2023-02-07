Февраль, 07 в 14:24

На цену украинских парниковых овощей влияют многие факторы, в частности проблемы с электроэнергией, поэтому нередко отечественные огурцы и помидоры могут быть дороже, чем завезенные из-за границы.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Он отметил, что ближе к лету, когда на рынок начнут поступать украинские огурцы и помидоры из открытого грунта, цена на них должна упасть.

Сейчас смотрят — В позапрошлом году у нас на полках лежали помидоры украинские парниковые и турецкие, которые были дешевле на 20-30%. И это тогда, когда у нас не было проблем с электроснабжением, не было блэкаутов, — рассказал Пендзин. Экономист отметил, что конкурировать с турецкими производителями сложно. Потому что прямая себестоимость производства овощей у них дешевле. — Если говорить о Турции, там другой климат, там намного раньше устанавливаются среднесуточные температуры, позволяющие выращивать овощи на открытом грунте, — сказал Пендзин. По словам эксперта, в нынешних условиях не каждый фермер может позволить себе установить мощные генераторы для обеспечения теплиц постоянной электроэнергией. — Мы подсчитали, что примерно стоимость электроэнергии, произведенной из генератора, в 4,5-5 раз дороже, чем та, которую фермер может получать по сети. Поэтому себестоимость резко растет, и это очень усложняет конкуренцию, — рассказал эксперт. Он отметил, что, по официальным данным Госкомстата, за прошлый год реальные доходы украинцев упали на четверть. Поэтому уменьшилась покупательная способность населения. — Люди сейчас гораздо меньше покупают парниковых овощей, чем это было до начала активной фазы боевых действий. Продовольственная корзина у нас изменилась внутри, мы значительно больше едим круп, хлеба, того, что дешевле, — сказал Пендзин. Эксперты уже предупреждали, что из-за дефицита и плохого урожая, цены на овощи в 2023 году могут вырасти до 60%. Сейчас в Украине наблюдается большой дефицит моркови и лука. Подорожают не только овощи. Уже в марте цена за 1 кг мяса может перевалить за 200 грн.

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